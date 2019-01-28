Son Dakika Haberleri: Engelli Kadın Yangında Hayatını Kaybetti

Engelli Kadın Yangında Hayatını Kaybetti

50 dakika önce

Başakşehir'de bir evde çıkan yangında bedensel engelli kadın hayatını kaybetti.

Engelli Kadın Yangında Hayatını Kaybetti, System.String[]
Başakşehir'de bir evde çıkan yangında bedensel engelli kadın hayatını kaybetti.

Bahçeşehir 2. Kısım 3. Cadde Tem Sitesi'nin giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, evdeki bedensel engelli 54 yaşındaki Sevim Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:06 Kaynak: AA

Başakşehir, Güncel
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