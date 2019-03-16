Son Dakika Haberleri: Engelli Kadına Cinsel İstismara 3 Tutuklama

Engelli Kadına Cinsel İstismara 3 Tutuklama

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, engelli kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Engelli Kadına Cinsel İstismara 3 Tutuklama, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, engelli kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, önceki gece Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.K. (66), M.A. (49), E.C.(51) ve A.T (49), zorla evine girdikleri engelli N.K.'yı darp etti. N.K.'ya cinsel istismarda da bulunan 4 kişi, daha sonra kaçtı. Bağırarak yardım istemesi üzerine mahallelinin yardımına koştuğu N.K., Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden N.K., M.A. ve E.C. tutuklanırken, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:26 Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel
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