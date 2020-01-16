"Engelli kadına cinsel saldırı" davasında 3 sanık beraat etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Engelli kadına cinsel saldırı' davasında 3 sanık beraat etti - Son Dakika

"Engelli kadına cinsel saldırı" davasında 3 sanık beraat etti

6 saat önce

Bağcılar'da 44 yaşındaki zihinsel engelli kadına "cinsel saldırı"da bulunduğu iddiasıyla yargılanan 3 sanığın beraatine karar verildi.

Bağcılar'da 44 yaşındaki zihinsel engelli kadına "cinsel saldırı"da bulunduğu iddiasıyla yargılanan 3 sanığın beraatine karar verildi.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.D, G.Ö. ve Y.C. ile tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar M.D. ve G.Ö'nün fiilin gerçekleştiği sırada mağdurun zeka geriliğini bildiklerine dair dosyada delil olmadığı, bu konuyla ilgili Adli Tıp Kurumundan alınan raporda da sanıkların bu durumu bilmelerinin mümkün olamayacağı değerlendirmesinde bulunulduğu aktarıldı.

Mütalaada, sanıklar M.D. ve G.Ö'nün "cinsel saldırı" fiilini zorla gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluşmadığından, bu suçtan beraatleri istendi. Sanık Y.C'nin "cinsel saldırıya teşebbüs" suçunun unsurları oluşmadığından beraati talep edilen mütalaada, sanıklar M.D. ve G.Ö'nün mağdurun rızasıyla içeri girdikleri için "konut dokunulmazlığının ihlal etme" suçundan da beraatleri istendi.

Son sözleri sorulan sanıklardan M.D, "Mağdurun durumunu bilmiyordum. Kendisini ilk kez o gün gördüm. Beraatimi istiyorum." dedi. Diğer sanıklar Y.C. ve G.Ö. de beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, "cinsel saldırı" ve "konut dokunulmazlığı ihlal etme" suçlarının unsurları oluşmadığından 3 sanığın beraatine hükmetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Eylül 2018'de yaşanan olay anlatılarak, sanıklar M.D. ve G.Ö'nün "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla, "konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan da 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Sanık Y.C. hakkında da "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs etme" suçundan 8 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasına talep edilmişti.

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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Son Dakika

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