Son Dakika Haberleri: Engelli Kadına Tecavüz İddiası: 4 Gözaltı

Engelli Kadına Tecavüz İddiası: 4 Gözaltı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 4 kişi, engelli bir kadına tecavüz iddiasıyla gözaltına alındı.

Engelli Kadına Tecavüz İddiası: 4 Gözaltı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 4 kişi, engelli bir kadına tecavüz iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kavaklık Mahallesi'nde ki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce yaralama suçundan sabıkası olan N.K. (66), M.A. (49), E.C. (51) ile A.T. (49) yüzde 85 engelli olan N.Y. isimli kadının evine gitti. İddiaya göre şüpheliler N.Y isimli kadını darp ederek tecavüz etti. Şüpheliler evden ayrıldıktan sonra yardım isteyen kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaşadıklarını polise anlatıp şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şüphelileri tespit edip kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ederken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

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