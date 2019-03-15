Son Dakika Haberleri: Engelli Kadına Tecavüz İddiasına 4 Şüpheli Gözaltında

Engelli Kadına Tecavüz İddiasına 4 Şüpheli Gözaltında

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 4 kişi, engelli kadına tecavüz iddiasıyla gözaltına alındı.

Engelli Kadına Tecavüz İddiasına 4 Şüpheli Gözaltında, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 4 kişi, engelli kadına tecavüz iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.K.(66), M.A.(49), E.C.(51) ve A.T (49) zorla eve getirdikleri N.K.'yı darp etti. Ardından N.K.'ya cinsel istismarda bulunan 4 kişi, bir süre sonra evden ayrıldı. Bağırarak yardım isteyen N.K.'nın sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. N.K., sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

N.K.'nın ifadesini alan polis, N.K., M.A., E.C. ve A.T.'yi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:23 Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel
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