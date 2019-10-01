Son Dakika Haberleri: Engelli kadından 23 gündür haber alınamıyor
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Engelli kadından 23 gündür haber alınamıyor

1 saat önce

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 23 gündür haber alınamayan engelli kadını arama çalışmaları sürüyor.

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 23 gündür haber alınamayan engelli kadını arama çalışmaları sürüyor.

Enbiya köyünde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli Saliha Büyükkayaoğlu'nu (59) bulmak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliğiyle Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından çalışma yürütülüyor.


Jandarmaya ait "Füme" iz takip ve "Garip" isimli arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar, ormanın derinliklerinde yoğunlaştırıldı.


Ekipler, günün ilk ışıklarıyla başladıkları çalışmaları hava kararıncaya kadar sürdürürken, bölge drone'la havadan da taranıyor.


Büyükkayaoğlu'nun daha önce de evinden ayrılıp birkaç gün sonra bulunduğu ve yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.

İhsangazi ilçesinde 23 gün önce evden ayrılan Büyükkayaoğlu'nun bir daha dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.

Kastamonu, İhsangazi, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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