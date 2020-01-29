Engelli kadının depremzedelere desteği duygulandırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli kadının depremzedelere desteği duygulandırdı - Son Dakika

Engelli kadının depremzedelere desteği duygulandırdı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara gönderilen yardım malzemelerini taşıyan tır, Bartın'dan yola çıktı.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara gönderilen yardım malzemelerini taşıyan tır, Bartın'dan yola çıktı.

Kemerköprü Mahallesi'ndeki bir depoda toplanan kuru gıda, giysi, çocuk bezi, battaniye ve ısıtıcılardan oluşan yardım malzemelerinin Bartın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Kızılay ekiplerince tıra yüklendiği sırada depoya giren Hatice Gürpınar, elindeki bir çift ayakkabı, mont ve eşofmanı vermek istediğini söyledi.

Ayakkabı, mont ve eşofmanı tutanakla alıp özel olarak paketleyen ekipler duygulu anlar yaşadı.

Bartın Valisi Sinan Güner, deprem sonrasında Elazığ ve Malatya'da mağdur olan insanlar için bir kampanya organize ettiklerini ve kamuoyunun da buna duyarsız kalmadığını söyledi.

Bölgede zor günler yaşandığını ve tüm ülkeden olduğu gibi Bartın'dan da bölge insanının yanında olmak istediklerini ifade eden Güner, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Engelli kadının depremzedelere desteği duygulandırdı

Elazığ, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:59 Kaynak: AA
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