Engelli Kadının Okul Hayali Gerçek Oldu

Engelli kadının okul hayali gerçek oldu -10. Yıl marşı söylenirken öğretmenlerin gözleri dolduDÜZCE - Düzce'de okula hiç gidememiş engelli kadının hayali gerçek oldu.

Engelli kadının okul hayali gerçek oldu

-10. Yıl marşı söylenirken öğretmenlerin gözleri doldu



DÜZCE - Düzce'de okula hiç gidememiş engelli kadının hayali gerçek oldu. Okula giden 35 yaşındaki kadın derse girdi, karne aldı.

Düzce Sevdalıları Platformu adı altında faaliyet gösteren dernek Çerkez Taşköprü Köyü'nde oturan ve küçük yaşlarda geçirdiği ateşli hastalık sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum olan bedensel engelli Derya Sevgeç'in en büyük hayalini gerçekleştirdiler. 35 yaşında olan ve hayatında hiç okula gitmeyen Sevgeç, dernek üyelerine okula gitmek istediğini iletmesi üçerine harekete geçildi ve Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit irtibata geçildi. Engelli kız için Farabi Anadolu Lisesi'nde derse girmesi için izin alındı. Okula gelen kız ilk olarak okul kantininde öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti. Zilin çalması ile derse giren Sevgeç'in isminin de yer aldığı listede yoklama yapıldı. Ardından ise derse geçildi. İngilizce ve Amanca dersinde gösterdiği performans ile arkadaşlarından ve öğretmenlerinden övgüler aldı. Tüm günü okulda sürekli eğitim gördü. Günün sonunda ise Sevgeç'e karne ve takdir belgesi verildi.

Temsili karne törenin sırasında öğretmenleri genç kadının yakasına Atatürk ve Türk Bayrağı rozeti takınca sınıfa hitaben "Atatürk size okuyun" dedi diye seslenince öğrenciler hep birlikte 10 yıl marşını söylemeye başladı. Bu sırada öğretmenler göz yaşlarını tutamadılar ve duygulu anlar yaşandı.

"Çok mutluyum"

Duygularını anlatan Derya Sevgeç, "Çok mutluyum. Almanca ve İngilizce derslerine girdim. Bu benim en büyük hayalimdi. Burada okumak isterdim" dedi.

Dernek Başkanı Raşit Kurt kendilerine gelen talebi gerçekleştirebildikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bizden isteği vardı. Hayatında hiç okula gitmemişti. Bizde hayalleri gerçek olsun, okula gitsin ve 1 günde olsun mutlu olsun istedik. Sağ olsun İl Milli Eğitim Müdürümüz okul müdürümüz ve öğretmenlerimiz yardımcı olsunlar. Farabi Anadolu Lisesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Okul Müdürü Ahmet Ablak, Derya Sevgeç'in kendilerine çok şey öğrettiğini belirterek "Derya bugün bize öğrenci olmayı, umutlu olmayı, hayal ettiğimizde nelerle karşılaşacağımızı öğretti. Verdiği mesajlar gerçekten ders kitaplarımızı destekler mahiyette, değerler eğitimine bugün çok büyük bir katkı sağladı. Bu anlamda bu olaya ortak olan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Derya hayalini gerçekleştirmenin mutluluğu ile evinin yolunu tuttu.

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