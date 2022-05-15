ENGELLİ KADININ TEKERLEKLİ SANDALYESİNİN AKÜLERİNİ ÇALDILAR - Son Dakika
Üye Girişi

ENGELLİ KADININ TEKERLEKLİ SANDALYESİNİN AKÜLERİNİ ÇALDILAR

15.05.2022 09:45

ADANA'da yalnız yaşan engelli Sakine Güller'in (66) tekerlekli sandalyesinin aküleri çalındı.

ADANA'da yalnız yaşan engelli Sakine Güller'in (66) tekerlekli sandalyesinin aküleri çalındı. Günlerdir komşusundan geçici olarak aldığı normal tekerlekli sandalyeyle ihtiyaçlarını gidermeye çalışan Güller, "Akülü sandalye, benim elim ayağımdı. Çok zor durumdayım. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum? dedi.

Olay, 2 Mayıs gecesi Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3824 Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan ve yüzde 87 engelli raporu olan Sakine Güller, akülü tekerlekli sandalyesini evininin avlusuna bıraktı. Gece saatlerinde mahalleye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, duvardan tırmanarak avluya girip, sandalyenin iki aküsünü de sökerek çaldı. Sabah durumu gören Güller, polise haber verdi. Adrese gelen ekipler, incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Günlerdir yürüyemediği için komşuların yardımıyla ihtiyaçlarını giderebildiğini belirten Sakine Güller, geçici olarak normal bir tekerlekli sandalye kullandığını fakat yalnız olduğu için çok zorlandığını söyledi. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Güller, 'Akülü sandalyem elim ayağımdı. Doktoruma, bakkala onunla gidiyordum. Çok zor durumdayım. Sabah gördüğümde üzüntüden kalp krizi geçirdim. Anjiyo oldum ve 6 gün yoğun bakımda yattım. Akülü sandalyemi tekrar istiyorum. Onu çalacak kadar düşenleri Allah'a havale ediyorum. Beddua etmek istemiyorum. Sürünüyorum resmen. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Hırsızlar yüzünden böyle kaldım' diye konuştu.

ENGELLİ KADININ TEKERLEKLİ SANDALYESİNİN AKÜLERİNİ ÇALDILAR
ENGELLİ KADININ TEKERLEKLİ SANDALYESİNİN AKÜLERİNİ ÇALDILAR
ENGELLİ KADININ TEKERLEKLİ SANDALYESİNİN AKÜLERİNİ ÇALDILAR
ENGELLİ KADININ TEKERLEKLİ SANDALYESİNİN AKÜLERİNİ ÇALDILAR
ENGELLİ KADININ TEKERLEKLİ SANDALYESİNİN AKÜLERİNİ ÇALDILAR
ENGELLİ KADININ TEKERLEKLİ SANDALYESİNİN AKÜLERİNİ ÇALDILAR
ENGELLİ KADININ TEKERLEKLİ SANDALYESİNİN AKÜLERİNİ ÇALDILAR

YORUMLAR
500
Sivas'ta eczacılar 5 engellinin yüzünü 'tekerlekli sandalye' ile güldürdü Sivas'ta eczacılar 5 engellinin yüzünü 'tekerlekli sandalye' ile güldürdü Engellilere tekerlekli sandalye ve ortopedik yatak desteği Engellilere tekerlekli sandalye ve ortopedik yatak desteği

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ENGELLİ KADININ TEKERLEKLİ SANDALYESİNİN AKÜLERİNİ ÇALDILAR - Son Dakika


Son Dakika
14:14 Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro
14:04 Karadeniz gezisinden sonra CHP'ye İmamoğlu telefonları: Vatandaşlar aradı
14:02 Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı
13:51 Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı
13:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO üyeliği için resmi başvuru yapacağız
12:59 Savaş ne zaman bitecek? Ukrayna tarih verdi
12:57 Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı
12:51 Demet Akalın-Aleyna Tilki kavgasına, Mustafa Topaloğlu da müdahil oldu: Akalın "uzay starı" demişti! Topaloğlu: Saygısız, şuursuz
12:41 Denizin dibinden çıkanlar profesörü bile şaşırttı! Mayodan tutun kitaba kadar her şey var
12:34 "Suriyelilerin bize faydası yok" diyen İlber Ortaylı: Türk vatandaşlığı parayla satılmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 14:29:18. #1.12#
SON DAKİKA: ENGELLİ KADININ TEKERLEKLİ SANDALYESİNİN AKÜLERİNİ ÇALDILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement