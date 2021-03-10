Engelli kadının talebi yerine getirildi - Son Dakika

Engelli kadının talebi yerine getirildi

10.03.2021 16:49
Engelli kadının talebi yerine getirildi, System.String[]

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan engelli kadın, kaymakamlıktan talepte bulundu. Giresun'un Görele ilçesine bağlı Taşlık Köyü'nde yaşayan Emine Eyibil'in yol sorunu çözülmüş oldu.

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Taşlık Köyü'nde tekerlekli sandalyeyle yaşayan 71 yaşındaki Emine Eyibil'in bir süre önce dile getirdiği yol talebi kaymakamlık tarafından yerine getirildi.

Birkaç yıl önce geçirdiği felç ve bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Eyibil, evlerinden köy ana yoluna kadar patika yol nedeniyle gitmekte güçlük çekince, oğlu ve yakınları tarafından yaklaşık 50 metre yola ihtiyacı olduğu dile getirilmişti.

Taşlık Köyü'ndeki Emine Eyibil'in talebine duyarsız kalmayan Görele Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi'ne talimat vererek ihtiyaç duyulan yol yapımını gerçekleştirdi.

Annesi Emine Eyibil'i yol olmadığı için el arabasıyla taşıma çilesinden kurtulduğunu ifade eden Nevzat Eyibil "Annem bel fıtığından ve geçirdiği kısmi felç nedeniyle yürüyememektedir. Tedavisi nedeniyle sık sık hastaneye götürmemiz gerekiyor. Yol olmadığından dolayı araç yoluna kadar el arabasıyla taşımak zorunda kalıyorduk. Bu sorunu Kaymakamlığımıza iletince de duyarsız kalmadılar. Evimizin kapısından köy ana yoluna kadar yaklaşık 50 metrelik yolun yapımı gerçekleştirildi. Yol sorunumuzu kısa zamanda çözen ve bu hizmeti bize sunan Kaymakamlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Engelli kadının talebi yerine getirildi
Engelli kadının talebi yerine getirildi

Hisarcık, Giresun, Görele, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelli kadının talebi yerine getirildi - Son Dakika


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