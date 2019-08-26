Engelli kadınlar Emine Bulut'u andı

Kırıkkale'de Türkiye Engelliler Federasyonu ve Kadın Meclisi üyesi 50 kadın, ayrıldığı eski eşi Fedai Baran'ın bıçaklı saldırısında ölen Emine Bulut'un hayatını kaybettiği yerde anma eylemi yaptı.

Türkiye Engelliler Federasyonu ve Kadın Meclisi üyeleri, 18 Ağustos Pazar günü, eski eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Emine Bulut'u anmak için Ankara'dan Kırıkkale'ye geldi. Federasyon üyeleri ile engelli kadınlar, Bulut'un hayatını kaybettiği noktaya karanfil bıraktı, ardından da kadın cinayetlerini protesto etti. Lokanta önünde pankart açan 50 kadın, "Kadın cinayetlerini durduracağız" ve "Ölmek istemiyoruz" diye slogan attı.

'YAŞAM HAKKIMIZ İÇİN SUSMAYACAĞIZ'

Federasyon yöneticisi Şule Sebil İçli, grup adına basın açıklamasında bulundu. İçli, kadınların yaşamları boyunca şiddete ve ayrımcılığa maruz bırakıldığını belirterek, yaşamı paylaştıkları kocaların, babaların, ağabeylerin şiddetinin kendilerini yaşamdan kopardığını söyledi. Emine Bulut'un ailesiyle dayanışma için Kırıkkale'de olduklarını kaydeden İçli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın erkek eşitsizliği derinleştikçe kadınlar güç kaybediyor, tehditlere ve risklere daha açık hale geliyor. Aileyi bireylerden üstün gören anlayış, kadınları ailenin ücretsiz işçisi, güvencesiz emekçisi ve zamanla kölesi haline getiriyor. Kadınlara yönelik suçlar, yasaların uygulanmaması ve uluslararası sözleşmelerin ciddiye alınmaması nedeniyle cezasız kalıyor. Öldürülen kadınların isimleri ise gazetelerde tek bir satırda yer bulup unutuluyor. Engelliler Federasyonu kadınları olarak bugün Emine Bulut'un ailesiyle dayanışma için Kırıkkale'deyiz. Kadınlar olarak yaşam hakkımız için susmayacağız, durmayacağız, yılmayacağız."