Engelli kadınlar polis koruması altında - Son Dakika
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Engelli kadınlar polis koruması altında

07.03.2022 10:11
Engelli kadınlar polis koruması altında

Bursa Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri engelli kadınlara bilgilendirmede bulunurken, KADES uygulamasına katılımları sağlandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri engelli kadınlara bilgilendirmede bulunurken, KADES uygulamasına katılımları sağlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bursa Altinokta Körler Dernek üyeleri, engelli kadın vatandaşlar ve ailelerine yönelik şiddetle mücadelede etkin yöntemlerin bilgilendirmesinde bulundu.

KADES (kadın destek uygulaması) hakkında bilgilendirme çalışmaların da yer aldığı etkinlikte; kadınların telefonlarına uygulama tek tek indirilip aktif hale getirildi. Ekipler ayrıca etkinlik kapsamında, " Her türlü şiddetin karşısında engel tanımadan varız, bir tuşla yanınızdayiz" sloganıyla tüm kadınlara ulaşılmasını hedeflediklerini belirtti. - BURSA

Engelli kadınlar polis koruması altında
Engelli kadınlar polis koruması altında
Engelli kadınlar polis koruması altında
Engelli kadınlar polis koruması altında
Engelli kadınlar polis koruması altında

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Emniyet Müdürlüğü, Engelli, KADES, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Engelli kadınlar polis koruması altında - Son Dakika


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