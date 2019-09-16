Engelli kadınlar şiddete karşı bilinçlenecek

Van'da engelli kadınların, şiddete karşı haklarını savunma konusunda bilinçlenmeleri amacıyla çalışma yapılıyor.



Avrupa Birliği (AB) Sivil Düşün Programının desteklediği, Van İşitme Engeliler ve Aileleri Derneği tarafından hazırlanan videoda engelli kadın ve kız çocuklarının, "6284 Sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" çerçevesinde sahip oldukları hakları anlatılıyor.



Sosyal medya hesaplarında paylaşılacak 5 dakikalık görüntüde, işitme engelli kadınlar için işaret dili çevirisi ve alt yazı kullanıldı.

Derneğin temsilcisi Filiz Yörükoğlu, yaptığı açıklamada, bu çalışmayla kadını her türlü şiddetten koruyan 6284 sayılı kanunu engelli kadınlara anlatacaklarını söyledi.



Türkiye'de ilk defa böyle bir çalışmanın yapıldığını belirten Yörükoğlu, şöyle dedi:

"Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün de desteğiyle bu yasanın kadını şiddetten koruduğunu ve kadına sağladığı faydaları anlatacağımız eğitimlerin, engelli kadınlar ve kız çocukları için erişilebilir olmasını amaçladık. Engelli kadın ve kız çocuklarının bu yasadan haberleri yoktu. Özellikle engellilerimiz aile içinde ve yakın çevrelerinden daha fazla şiddet görmekte ve bunu anlatamıyordu. Bu çalışmayla engelli kadınlarımız ve kız çocuklarımız hak arama yollarını öğrenerek güçlenecekler."

Filiz Yörükoğlu, 6284 sayılı kanunun kadını, aileyi, çocukları şiddetten koruduğuna dikkati çekerek, engelli kadınlar ve kız çocuklarının dezavantajlı olduğunu belirtti.

Yörükoğlu, videoyu hazırlarken anlaşılabilir bir dil kullandıklarını sözlerine ekledi.