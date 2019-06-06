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Engelli kadınların hobi bahçesinde bahar heyecanı - ELAZIĞ

21 dakika önce

Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Beyyurdu Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören yaklaşık 60 engelli kadın, baharın gelmesiyle kurum bünyesinde oluşturulan hobi bahçesinde toprakla iç içe vakit geçiriyor.

Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Beyyurdu Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören yaklaşık 60 engelli kadın, baharın gelmesiyle kurum bünyesinde oluşturulan hobi bahçesinde toprakla iç içe vakit geçiriyor.
Beyyurdu Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde hizmet alan kadınlar Karşıyaka Mahallesi'ndeki 5 bin metrekarelik alanda kurulan hobi bahçesinde tarımla uğraşıyor.
Hastaların tarımla buluşmasını ve toplumsal yaşama katılımını sağlamak amacıyla üç yıl önce kurulan bahçede, toprakla uğraşıp zaman geçiren kadınlar, ektikleri ürünlere gözü gibi bakıyor.
"Hastalarımızı toprakla buluşturuyoruz"
Merkez Müdürü Mehmet Sena Güvercin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıldır hizmet veren kurumda son 3 yıldır kurulan hobi bahçesiyle bahar aylarını hastalarıyla büyük bir heyecanla geçirdiklerini söyledi.
Kadınlarla baharı ve sıcak havayı coşkuyla karşıladıklarını anlatan Güvercin, "Hastalar baharın gelmesiyle iyi yönde etkilenmekte. Hastaları ilaç tedavisinden ziyade toprakla buluşturuyoruz. Kış mevsiminde hastalarımız daha çok içeride vakit geçiriyor. Onların mutluluğu toprakla geliyor." dedi.
Her yıl baharla birlikte hobi bahçesinde heyecanlı bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Güvercin, fideleri toprakla buluşturduklarını, domates, salatalık, kabak, patlıcan ve biber gibi ürünler yetiştirdiklerini aktardı.
"Sebzelerin yetiştirilmesi hastalarımızın sağlığına büyük katkı sunuyor. Hastalarımızın çoğu Anadolu'da toprak ile iç içe büyümüş." diyen Güvercin, bu hastaların iyileşme sürecini hızlandırmak için bu tür etkinlikleri sürekli yaptıklarını aktardı.
Merkezde tedavi gören hastalar da kurum bünyesinde kendileri için oluşturulan bahçede çok güzel vakit geçirdiklerini belirtti.
"Hobi bahçemiz var. Burada istediğimiz her şeyi ekiyoruz. Çok güzel uğraş alanlarımız var. Baharın gelmesi bizleri heyecanlandırdı. Bahçemize sürekli geliyoruz. Günümüzün çoğu burada geçiyor. Can sıkıntımız geçiyor. Çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullanan kadınlar, havaların ısınmasıyla heyecan ve mutluluklarının arttığını kaydetti.
Engelli kadınların hobi bahçesinde bahar heyecanı - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:17 Kaynak: AA
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