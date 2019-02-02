Son Dakika Haberleri: Engelli Kamu Çalışanları Derneği Elazığ Şubesi Açıldı

Engelli Kamu Çalışanları Derneği Elazığ Şubesi Açıldı

1 saat önce

Engelli Kamu Çalışanları Derneği (EN-KAMU-DER) Elazığ Şubesi açıldı.

Engelli Kamu Çalışanları Derneği Elazığ Şubesi Açıldı, System.String[]
Engelli Kamu Çalışanları Derneği (EN-KAMU-DER) Elazığ Şubesi açıldı.

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ Belediye Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Herkesin birer engelli adayı olduğunu aktaran Yanılmaz, "Biz şuna inanıyoruz: Hayatta gülümsemek, hayata bakış açımızı olumlu değerlendirmek için hiçbir engel, engel değildir. Engelleri önce zihinde açmamız lazım." dedi.

Yanılmaz, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılından itibaren hükümet ve devletin imkanını engelli kardeşlerimiz doğrultusunda ciddi manada değerlendirdi. Birçok imkanlar verildi ve onların yaşama bağlanmaları için engelli kardeşlerimizin önündeki bütün engelleri kaldırdı, kaldırmaya devam ediyor."

Engelli Kamu Çalışanları Derneği Genel Başkanı Bülent Kapu da 2012 yılında Ankara genel merkezli kurulduklarını anımsatarak, "81 ilimizde hizmet verebilmek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli arkadaşlarımız, 8 bin çalışan üye ile bunu taçlandırdık." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:05 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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