Engelli Kamu Çalışanları Derneği Elazığ Şubesi Açıldı

Engelli Kamu Çalışanları Derneği (EN-KAMU-DER) Elazığ
Şubesi açıldı.
Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz
, Elazığ Belediye Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için birçok çalışma yaptıklarını söyledi.
Herkesin birer engelli adayı olduğunu aktaran Yanılmaz, "Biz şuna inanıyoruz: Hayatta gülümsemek, hayata bakış açımızı olumlu değerlendirmek için hiçbir engel, engel değildir. Engelleri önce zihinde açmamız lazım." dedi.
Yanılmaz, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
2002 yılından itibaren hükümet ve devletin imkanını engelli kardeşlerimiz doğrultusunda ciddi manada değerlendirdi. Birçok imkanlar verildi ve onların yaşama bağlanmaları için engelli kardeşlerimizin önündeki bütün engelleri kaldırdı, kaldırmaya devam ediyor."
Engelli Kamu Çalışanları Derneği Genel Başkanı Bülent Kapu da 2012 yılında Ankara
genel merkezli kurulduklarını anımsatarak, "81 ilimizde hizmet verebilmek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli arkadaşlarımız, 8 bin çalışan üye ile bunu taçlandırdık." diye konuştu.