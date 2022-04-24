Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başladı - Son Dakika
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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başladı

24.04.2022 10:17
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başladı.

EKPSS için 81 ilde 94 sınav merkezinde 1470 bina ve 21 bin 139 sınav salonu hazırlandı. 95 bin 17 adayın katılımı için hazırlık yapılan sınavda 68 bin 90 kişi görev aldı.

Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanıyor.

Testler, her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak adaylara engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süreler verilecek.

Adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadığı EKPSS, Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alınarak düzenleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başladı - Son Dakika


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