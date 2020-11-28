Engelli kardeş dilenciler, polisi görünce yürümeye başladı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otogar kavşağında 'mendil satma' bahanesiyle yürüme engelli numarası yaparak dilenen Yavlak kardeşler, polis ve zabıtayı karşılarında görünce bir anda normal yürümeye başladı. Dilencilerin o anları kameralara yansıdı.

Manavgat Çevreyolu Otogar kavşağında mendil satmak bahanesiyle dilenen ve sürücülere kendilerini acındırmak için topal numarası yapan 2 dilenci kardeş bu kez baltayı taşa vurdu. Devriye görevi sırasında kavşakta dilenen 2 kişiyi gören Manavgat Asayiş Büro Amirliği ekibi, normal vatandaşmış gibi dilencilere yaklaşırken, mendil satmak bahanesiyle araca yaklaşan dilenci 'araçtakilerin biz polisiz. Geç şöyle kenarda görüşelim' sözleriyle şaşkına döndü. Polisleri görünce engelli numarası yapan dilencinin bir anda ayağının düzeldiği ve normal yürümeye başladığı görüldü. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yolun karşısında dilenen ve kardeş olduğu belirlenen diğer dilenciyi de yakaladı. Her iki dilencinin de yürüme engelli olmadığı sürücülere kendilerini acındırmak için numara yaptıkları belirlendi. Dilenciler, görüntü alan basın mensuplarına kendilerini çekmeye hakkı olmadığını belirterek tepki gösterdi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Necmettin Yavlak (61) ve Kerim Yavlak (53) olduğu belirlenen dilencilerin GBT sorgulamasını yaptıktan sonra Manavgat Belediyesi Zabıtasına durumu bildirdi.

"ZABITA CEZA YAZDI"

Olay yerine gelen zabıta ekipleri, daha önce de defalarca ceza yazdıkları dilencilere ceza yazarken Manavgat'ı hemen terk etmelerini istedi. Gidecek araçları olmadığını söyleyen dilenciler, zabıta aracıyla Manavgat otogarına bırakıldı.

"ZABITA GİDİNCE OTOBİLLERİNE BİNİP GİTTİLER"

Necmettin ve Kerim Yavlak isimli kardeş dilenciler, otogarda zabıta ve polislerin olay yerinden ayrılmalarını takip ettikten sonra 5062 sokakta Hacı Ali Özen Camiinin yan tarafında park halindeki 27 PP 755 plakalı otomobillerine binerek ayrıldı.

(İHA)