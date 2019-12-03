Engelli kardeşler hayalini kurdukları ehliyetlerine kavuştu

Kayseri'de yaşayan, doğuştan fiziksel engelli 1 metre 28 santimetre boyundaki Emre ile 1 metre 33 santimetre boyundaki kardeşi Erdal Afan, yakınlarına yük olmamak ve özgürce gezebilmek için başvurdukları ehliyet sınavında başarılı olup hayallerini gerçekleştirdi.

Biri memur diğeri üniversite öğrencisi Afan kardeşler, yaklaşık 2 yıl önce ehliyet almaya karar verdi.

Yakınlarına yük olmamak ve özgürce gezebilmek isteyen kardeşler, kurs sürecinin ardından girdikleri yazılı ve uygulamalı sınavları başarıyla geçerek stajyer sürücü olma hakkı elde etti.

Yaklaşık 1 yıl sonra stajyerlikleri kalkacak kardeşler, ehliyete kavuşmalarının ardından satın aldıkları araç içerisine yapılan özel sistemle direksiyon başına geçtiler.

AA muhabirine ehliyet alma sürecini anlatan 1 metre 28 santimetre boyundaki Emre Afan (25), araba kullanan kişilere özendiğini ve ehliyet alabilmek için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Afan, kurs sürecinin ardından girdiği yazılı sınavda 90 puan aldığını, daha sonraki uygulama sınavında da fazla zorluk yaşamadığını vurguladı.

Otomobil kullanmayı kolaylıkla öğrendiğini belirten Afan, şunları kaydetti:

"Arabayla her tarafa tek başımıza gidebilmek, babamızdan, annemizden ayrı daha rahat ve özgürce gezebilmek için ehliyet alma isteğinde bulunduk. Sürücü kursundaki hocalarımız, sağ olsun çok yardımcı oldular. Onların sayesinde aldık ehliyeti. Şu anda da istediğim yere gidip geliyorum, görev yaptığım okula gidip geliyorum. Arabayı çok rahat kullanabiliyorum. Arabayı daha rahat kullanabilmek için içerisine özel teşkilat yapıldı. Arabayı istediğimiz gibi sürebiliyoruz."

Araba kullanmanın çok zevkli olduğunu anlatan Afan, otomatik vitesli araç kullandığını ve fazla zorluk çekmediğini sözlerine ekledi.

Okul arkadaşlarını da gezdiriyor

Kayseri Üniversitesi İzzet Bayraktar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi 4. sınıf öğrencisi Erdal Afan (23) ise arabalara küçük yaşlardan bu yana meraklı olduğunu ve abisiyle ehliyet alabilmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Otomobil kullanmanın çok zevkli olduğunu anlatan Afan, "Çok seviyorum araba kullanmayı. Ehliyeti almam da bu yüzden kolay oldu." dedi.

Afan, ehliyet aldıktan sonra okul arkadaşlarını da otomobiliyle gezdirmeye başladığını vurgulayarak, kendisini trafikte görenlerin olumlu tepkiler verdiğini sözlerine ekledi.

"Çok azimli ve heveslilerdi"

Afan kardeşlere eğitim veren özel sürücü kursunun sahibi Münir Borazan da Karayolları Trafik Kanunu kapsamında engellilerin de sürücü belgesi almasında, herhangi bir engel söz konusu olmadığını belirtti.

Trafikte elden idare edilen fren, gaz tertibatlı eğitim aracıyla sürüş yaptıklarını anlatan Borazan, şunları söyledi:

"Sınavdan önce bu kardeşlerimiz 34 saat teorik ders aldılar. Daha sonra direksiyon eğitimine başlattık. Bunun sınavında da başarılı oldular. Çok azimli ve heveslilerdi. Normal öğrencilerimizden daha fazla ilgiliydiler. Eğitimleri ve dersleri harfiyen yerine getirdiler. İyi algıladılar. Şu an stajyer sürücüler. Bu stajyer sürücüler, 2 yıl içerisinde, belli başlı hatalar var, bu hataları yaparlarsa sürücü belgeleri iptal oluyor."