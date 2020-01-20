Engelli kardeşlere özel kurs - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Engelli kardeşlere özel kurs - Son Dakika

Engelli kardeşlere özel kurs

6 saat önce

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, engelli Hüseyin ve Yasin Yavuz kardeşlere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından özel kurslar veriliyor.

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Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, engelli Hüseyin ve Yasin Yavuz kardeşlere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından özel kurslar veriliyor.


Yavuz kardeşlere matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgisi dersleri kursu veriliyor.


Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan, "Simav Özel Eğitim Meslek Okulu Mezunu Hüseyin Yavuz ve Yasin Yavuz kardeşlere, Büşra Keskin hocamız nezaretinde okuma-yazma, matematik, fen bilgisi ile sosyal bilgiler derslerinden ve becerilerini artırmak amaçlı kursu açtık. Hafta içi her gün devam eden kursumuz Saat 13.00 ile 17.00 saatleri arasında devam etmektedir. Engellilerinde hayata tutunabilmesi için her türlü desteği vermekteyiz" dedi. - KÜTAHYA

Halk Eğitimi Merkezi, Yasin Yavuz, Pazarlar, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:28 Kaynak: İHA
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