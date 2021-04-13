Engelli kimlik kartlarında akıllı dönem - Son Dakika

Engelli kimlik kartlarında akıllı dönem

Denizlili vatandaşlar, engelli kimlik kartlarını şehiriçi ulaşımda da kullanılabilecek

DENİZLİ - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyor. Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, hayata geçirdiği yeni uygulama ile vatandaşlar, yeni engelli kimlik kartlarını, başka bir işleme gerek kalmaksızın şehiriçi ulaşımda da kullanılabiliyor.

Denizli İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. işbirliğinde başlatılan yeni uygulamada, engelli kimlik kartları, akıllı kartlara dönüştürüldü. Engelli vatandaşlar, il müdürlüğüne başvurarak yeni dönem engelli kimlik kartlarının içerisinde bulunan çip ve mini bir yazılım sayesinde ikinci bir işleme gerek kalmaksızın ve beklemeksizin kartlarını şehiriçi ulaşımda da kullanmaya başladı. Böylece, engelli vatandaşlar, bir kez daha İl Müdürlüğü ve Belediyeye gidip işlem yaptırmak zorunda kalmadan, aldıkları tek bir kartla toplu taşımayı kullanabiliyor.

Uygulamanın başladığı günden bu yana 2 bin 943 akıllı kart hak sahiplerine teslim edildi.

Bizim için çok büyük kolaylık sağladı

Yeni akıllı kartını alan 46 yaşındaki görme engelli Vahide Aksoy, yeni engelli kartlarının artık otobüslerde de kullanacak olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bu uygulama bizi çok memnun etti. İkisinin bir arada olmuş olması bizim için çok büyük kolaylık sağladı. Bu kartın diğer illerdeki engelli vatandaşlar için de hayata geçmesini canı gönülden arzu ederim" dedi.

Öte yandan, vatandaşlar, daha önce engelli kimlik kartlarının basımı için önce Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğüne; daha sonra ücretsiz şehiriçi ulaşım için Denizli Büyükşehir Belediyesine müracaat ederek kartlarının vize işlemlerini gerçekleştiriyordu.