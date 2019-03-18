Engelli Kişi Evinde Ölü Bulundu - Kocaeli
36 dakika önce
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bedensel engelli bir kişi, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Kocaeli
'nin Karamürsel
ilçesinde bedensel engelli bir kişi, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kayacık
Mahallesi Akasya Sokak'ta yaşayan 50 yaşındaki Muktedir Çapur, eve gelen anne ve babası tarafından, bıçaklanmış halde yerde yatarken görüldü.
Bunun üzerine polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri, bedensel engelli Çapur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çapur'un cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp
Morgu'na gönderildi.
Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:34 Kaynak: AA
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