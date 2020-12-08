Engelli kişilerin merdiven kullanımına "tırmanma cihazlı" destek - Son Dakika

Engelli kişilerin merdiven kullanımına "tırmanma cihazlı" destek

Paletli ve ayaklı merdiven tırmanma cihazları, engelli kişilerin merdiven kullanımına kolaylık sunuyor

İSTANBUL - Tekerlekli sandalye ile ulaşımını sağlayan engelli vatandaşlar için tasarlanan merdiven tırmanma cihazları, kullananlara oldukça kolaylık sağlıyor. Düz, spiral, az veya çok eğimli merdivenler için paletli ve ayaklı olarak iki farklı çeşitte üretilen mobil engelli cihazlar, kişilerin merdivenleri kolaylıkla inip çıkmasını sağlıyor.

Engelli vatandaşlara merdivenleri kullanabilme konusunda katkı sunmak adına üretilen merdiven tırmanma cihazları kullanıcıların hayatını oldukça kolaylaştırıyor. Düz, spiral, az eğimli ya da çok eğimli merdivenlere göre paletli ve ayaklı olarak iki farklı çeşitte üretilen mobil engelli cihazları, adeta merdivene uyum sağlayarak engelli kişinin taşınmasını sağlıyor. Akülü sisteme sahip olan merdiven tırmanma cihazları, bir kişinin kumanda yönetimi ile akülü ya da tekerlekli sandalyede oturan kişinin merdiven ve benzeri platformlarda rahatça inip çıkabilmesini sağlıyor.

Ürettikleri merdiven tırmanma cihazlarının yerli üretim olduğunu ifade eden MEC Çözüm'ün sahibi Mehmet Muslu, cihazların amacının tekerlekli sandalye kullanan kişilerin mimari olarak erişebilirliğini artırmak olduğunu belirtti. Merdiven tırmanma cihazları ile engelli vatandaşların kolaylıkla merdivenleri kullanabileceğini söyleyen Muslu, bu cihazların aynı zamanda yük taşıma amacıyla satın alındığı ifadelerinde bulundu.

Ürettikleri mobil engelli cihazlar hakkında bilgi verem Mehmet Muslu, "2016 yılından beri mobil engelli cihazlar üzerinde çalışan bir firmayız. 2018'de ARGE'yi bitirdikten sonra seri üretime başladık. Engellilerin kurumsal ya da kamusal alanlarda, umuma açık hizmet alacağı bütün alanlardaki erişebilirliğini tamamlamak için yapılan bir cihazdır bunlar. Cihazlarımız esas amacı mimari olarak merdivenlerde, asansör ya da platform yapılamayan yerlerde mobil bir çözümdür. ARGE'miz iki yıl sürdü, ardından yerli üretimle beraber kapasitemizi yükselttik" dedi.

Merdiven tırmanma cihazlarının çalışma prensibi hakkında konuşan Muslu, "Bireysel kullanıcılarda, tekerlekli sandalyesiyle ya da akülü sandalyesiyle kişiyi taşıyan modellerimiz de mevcut. Onun dışında kendisinin bağımsız oturup taşıyabileceği modeller de mevcut. Her cihaz her merdivende çalışmaz teknik olarak. Düz merdivenlerde çalışabilmesi için paletli sistemlerle bunu yapabiliyoruz. Ama spiral dediğimiz merdivenlerde, merdivenleri tek tek atlamak suretiyle çalışan iki modelimiz mevcut. Türkiye'deki yaptığımız saha çalışmalarında merdivenlerde çok farklılıklar gördük. Standart merdivenler olmadığı için. Bu anlamda biz cihazların, merdivenlerdeki açısını ayarlamak için özel bir sistemimiz var. O sistemde merdivenlerin dikliği ya da yataylığı ne kadar olursa olsun son kullanıcıya hiçbir yük binmeden, son derece kullanışlı bir şekilde merdivenlere tırmanabiliyor. Cihazlarımız iki adet akü beslemesiyle çalışıyor. 130 kilogram taşıma kapasitesine sahip. Hiçbir güç sarf etmeden itme, çekme olmadan merdivenleri tırmanabiliyor" diye konuştu.

Üretim kapasitelerinin şu anda bin 500 olduğunu ifade eden Muslu, "En katlanabilir, bizim Türkiye'deki kullanıcımızın tam karşılığında olan cihazın fiyatı 7 bin 500, 8 bin bantlarında. Ama bu konseptte, taşıma kapasitesi yükseldikçe, 150, 200, 300, 400 kilogramlara çıktıkça cihazların fiyatları daha yükseliyor maalesef" dedi.

Ayrıca Mehmet Muslu, "Bizim bu cihazlardaki hedefimiz, mimari olarak orada erişebilirliğin sağlanamadığı durumlara katkı sunmak. Mesela, Türkiye'deki Anıtlar Kurulu'nun izin vermediği binalar var, müzeler, saraylar. Tarihi dokudaki binaların mimarisinin bozulmadan, o dokuya zarar vermeden bina içindeki dolaşımı bununla sağlayabiliyorlar. Ama Türkiye'deki yapı ve binalarda asansör zorunluluğu 4 katı kadar olduğu için birçok binamızda maalesef asansör bulunmuyor. ve insanlar diyalize, fizik tedaviye, hastaneye gitmek istediklerine, bunu sadece engelli olarak düşünmeyin, hareket kısıtlı olan kişiler de bunda çok zorlanıyorlar. Biz bu anlamda tamamen bu mobil cihazlarla, hem umuma açık alanlarda hizmet veren alanlarda hem de bireysel kullanıcıların kendi özel konutlarında bu problemi ortadan kaldırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz bu aleti alarak çok büyük hizmet yaptığımızı düşünüyorum"

Engelli merdiven tırmandırıcısını kullanmaya başladıklarını belirten İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Başkanı Mahmut Küçükdoğan, "Sitemiz içerisinde oldukça fazla hastamız var. Hastalarımızı evlerinden indirmekte zorlanıyorduk. Biz bu aleti alarak çok büyük hizmet yaptığımızı düşünüyorum. Bundan önceki yıllarda hastaları indiremedikleri için vefat edenler bile olmuş. Biz böyle bir hizmet yaptığımız için mutluyuz. Site sakinleri ne zaman arzu ederlerse telefon açarak bizden talep edebiliyorlar. Bizde bu aleti kullanan arkadaşımızı yönlendiriyoruz ve hastamızı indiriyoruz işini hallettikten sonrada tekrar evine kadar yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu."

"Böyle bir nimetin ancak değerini ihtiyaç duyanlar anlayabilir"

Engelli merdiven tırmandırıcısını siteye kazandırıldığı için yönetime teşekkür ettiğini belirten Site sakini Hüseyin Durmuş, "Yaklaşık bu sitede 20 yıldır ikamet ediyorum verilen hizmetlerden dolayı son derece memnunuz. Böyle bir nimetin değerini ancak ihtiyaç duyanlar anlayabilir. Biz hastalar alet olmadan önce evlerimize inip çıkmak eziyet haline geliyordu" ifadelerini kullandı.

(CGK-UGR-AG-E)