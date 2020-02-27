Engelli kişinin çantasını gasbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli kişinin çantasını gasbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika

Engelli kişinin çantasını gasbeden zanlı tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de yürüme güçlüğü çeken ve yüzde 60 engelli raporu bulunan kişinin çantasını gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

Denizli'de yürüme güçlüğü çeken ve yüzde 60 engelli raporu bulunan kişinin çantasını gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 22 Şubat Cumartesi günü Sümer Mahallesi'nde A.K'nin (48) çantasının gasbedilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çantayı gasbetmesinin ardından arkadaşlarıyla bir eğlence merkezine gittiği belirlenen zanlı K.Y.A. (24) gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kuaförlük yaptığı belirtilen zanlının adliye önünde bekleyen annesi, oğlunun suçsuz olduğunu savunarak gözyaşı döktü.

Bu arada A.K'nin çantasında 300 lira bulunduğu öğrenildi.

Engelli kişinin çantasını gasbeden zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Sümer Mahallesi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:09 Kaynak: AA
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