Engelli kişinin sürünerek odaya girmesine kayıtsız kaldılar! Rehabilitasyon merkezi çalışanlarına soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Ereğli ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Ereğli Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde 28 Temmuz 2021 tarihine ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri olay yarattı.

SÜRÜNEREK ODAYA GİRMEYE ÇALIŞTI, GÖREVLİLER KAYITSIZ KALDI

Görüntülerde, koridorda ayakta durmaya çalışan bedensel engelli kişi, yere düşüyor. Durumu fark eden iki kadın görevli, yanına gelip bir süre konuşuyor, ardından ayrılıyor. Yerde yatmaya ve oturmaya devam ettikten sonra sürünerek odaya girmeye çalışırken çalışanların bu duruma kayıtsız kaldığı yer alıyor.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yaşanan olayın rehabilitasyon merkezi tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından sorumlular hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. İdari soruşturma kapsamında ise sorumlulara gerekli idari cezaların uygulandığı belirtildi. Adli soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.