Engelli kişinin tekerlekli sandalyesini çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - BURSA - Son Dakika

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Engelli kişinin tekerlekli sandalyesini çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - BURSA
21 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde engelli kişinin tekerlekli sandalyesini çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde engelli kişinin tekerlekli sandalyesini çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkla ilgili soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Görüntülerden sandalyeyi çalan kişinin Mehmet M. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İnegöl ilçesinde çay bahçesinin önündeki tekerlekli sandalyenin çalınması, iş yerinin güvenlik kameralarına yansımıştı. Tekerlekli sandalyesi çalınan engelli kişiye bir hayırsever tarafından yenisi hediye edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:13 Kaynak: AA
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