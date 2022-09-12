Zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan şüpheli beraat etti! Savcı, engelli kızın "Rızasıyla gittiğini" savundu

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde oturan zihinsel engelli Şirin Dilan E., geçen yıl 4 Ağustos'ta evinden çıktıktan sonra kayboldu. Şirin Dilan E., Etimesgut ilçesindeki parkta yürürken bulundu. 16 saat sonra ulaşılan Şirin Dilan E.'nin ifadesi üzerine, zorla alıkoyma ve cinsel istismar iddiasıyla Muhammet Burak E., gözaltına alındı.

32 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı. Muhammet Burak E. hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SAVCI, GENÇ KIZIN RIZASIYLA GİTTİĞİNİ SAVUNDU

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Muhammet Burak E. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına giren adli tıp raporunu okudu. Raporda, Şirin Dilan E.'nin engel durumunun dışarıdan bir kişi tarafından fark edilemeyeceği ancak doktorlar tarafından anlaşılabileceği belirtildi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın cinsel amaçla zorla alıkoyduğu iddia edilse de Şirin Dilan E.'nin kendi rızasıyla yanına gittiğini savundu.

BERAATI TALEP EDİLDİ

Sanığın, daha sonra Şirin Dilan E.'yi evine göndermek istediğini ancak kızın istemediğini, bunun üzerine sanığın genç kızı tartakladığını, alıkoyma kastıyla hareket etmediğini kaydetti. Savcı, sanığın Şirin Dilan E.'nin zeka geriliğini fark etmediğini, suçta yasal unsurların oluşmadığını savundu. Savcı, bu nedenle sanık Muhammet Burak E. hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından beraat talep etti. Mahkeme heyeti, avukatlara mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.