Engelli Kıza Vurduğu Sopa Silah Sayıldı
1 saat önce
Üsküdar'da, modacı Sinem Yalçın'ın engelli kız kardeşinin gittiği kuaförde darp edildiği iddiasına ilişkin kuaför çalışanlarının davası sürerken, iş yeri sahibi hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle yeni bir dava açıldı.
Üsküdar
'da, modacı Sinem Yalçın'ın engelli kız kardeşinin gittiği kuaförde darp edildiği iddiasına ilişkin kuaför çalışanlarının davası sürerken, iş yeri sahibi hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle yeni bir dava açıldı. İddianamede, müşterileri rahatsız etmesi üzerine şüphelinin sopayla engelli kıza vurduğu anlatıldı. Sopa silahtan sayıldı.
Üsküdar'da 10 yıl önce emniyet şeridinde otomobilini kontrol ederken Faruk Kalkavan'ın kullandığı lüks cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden moda tasarımcısı Sinem Yalçın'ın engelli kız kardeşi Didem Yalçın(34) iddiaya göre, 7 Mart 2018 tarihinde gittiği bir kuaförde darp edilmişti. Ailenin şikayetçi olması üzerine kuaför çalışanları Cevdet Eren ve Gülçin Çetinel hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Duruşmada tanık olarak dinlenen iş yeri sahibi Yılmaz D. hakkında da "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi silahla kasten yaralama" suçundan yeni bir dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından hazırlanan iddianamede, kuaför çalışanları Cevdet Eren ve Gülçin Çetinel hakkında iddianame düzenlendiği, soruşturma aşamasında Yılmaz D. hakkında da şikayette bulunulduğu belirtildi.Şüpheli Yılmaz D.'nin, sahibi olduğu kuaför dükkanına gelen Didem Yalçın'ın müşterilere rahatsızlık vermesi üzerine elindeki sopayla engelli kıza vurduğu kaydedildi.
Sopa silahtan sayıldı
Savcılık, olayda kullanılan sopayı silahtan sayarak Yılmaz D.'nin "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
İddianame, gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi
tarafından kabul edildi. Kuaför
dükkanının sahibi Yılmaz D. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:58 Kaynak: İHA
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