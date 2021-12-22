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Engelli kızı için çıktığı yolda spor kulübü kurdu - Son Dakika

Engelli kızı için çıktığı yolda spor kulübü kurdu

22.12.2021 11:16
Engelli kızı için çıktığı yolda spor kulübü kurdu

Ankara'da 3 çocuk annesi ev hanımı Gonca İlerisoy, işitme engelli kızının sosyalleşmesi için yönlendirdiği badmintondan diğer çocukların da yararlanması için spor kulübü kurdu.

Ankara'da 3 çocuk annesi ev hanımı Gonca İlerisoy, işitme engelli kızının sosyalleşmesi için yönlendirdiği badmintondan diğer çocukların da yararlanması için spor kulübü kurdu.

Gonca İlerisoy, çocukluk döneminde yalnızlık çeken ve arkadaşları tarafından dışlanan 18 yaşındaki işitme engelli kızını topluma kazandırmak ve sosyalleşmesini sağlamak için arayışa girdi. Bu süreçte badmintonu keşfeden ve kızının bu alanda ilerlemesini sağlayan İlerisoy, daha sonra diğer engelli çocukları da spora teşvik etmek amacıyla Salyangoz Doğa ve Spor Kulübü Derneği'ni kurdu.

Derneğin çalışmaları hakkında AA muhabirine bilgi veren İlerisoy, kızı İlayda'nın ilk spora başladığında ailesinden birçok kişinin, "İşitme engelli bir çocuk spor yapsa ne olacak, yapmasa ne olacak?" dediğini bildirdi. Bunu söyleyenlere "Çocuğum spor yapmazsa ne yapacak?" sözleriyle cevap verdiğini aktaran İlerisoy, daha sonra kızı ile sıkı bir şekilde çalışmaya başladıklarını söyledi. İlerisoy, "İnsanların negatif yorumları, beni daha çok kamçıladı, pes etmedim, etmeyeceğim de. O zaman, onları dinleseydim benim kızım bugün milli takım forması giyip yurt dışında ülkemizi temsil edemeyecekti." dedi.

Kızı İlayda'nın olimpiyatlara katılmak için hazırlandığını belirten İlerisoy, şöyle devam etti:

"Bunun bir süreç olduğunun, verilmesi gereken bir emek olduğunu farkındayım. Spor, çocuğumu sosyalleştirdi, arkadaş çevresi edindi, internet ortamından sıyrıldı, mesela sosyal medyada yaklaşık 3 bin takipçisi varken şimdi daha seçici olmaya başladı. Kendisine faydalı olabilecek kişilerle arkadaşlık etmek istiyor. Bu benim için en büyük ödül. Başka çocukları da bu spora sevk etmeye başladık. 'Çocuklar bu kanaldan çok güzel yürüyebiliyorlar, güzel işler başarabiliyorlar. O zaman biz bunu derneğe dökelim, bir kulüp haline getirelim.' dedik. Kulüp işine de girmemiz böyle oldu. İşitme engelli bireyler de derneğimizden ücretsiz yararlanacak."

İlerisoy, engelli çocuğu olan ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

"Ailelere mesajım şu; çocukların mutluluğu için biz bir yola çıktıysak kesinlikle önce onların mutlu olacağı alan bulunması lazım. Bunu sporla sanatla müzikle yapabilir. Bir çocuğun mutlaka bir şeye yeteneği vardır, aileler pes etmesin. 'Çocuğum engelli' deyip kenarda oturtmasın. Çocuk bizim çocuğumuz, en çok mücadeleyi veren aile kazanır. İşitme Engelliler Spor Federasyonu'muzun desteği bizim için çok kıymetli, devletimizden de her alanda engelliye dokunan, erişebilir bir hayat istiyoruz."

Hedefinin olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu belirten İlayda ise "Spor yaparken mutluyum. Hayalim olan şampiyonluk inşallah bana nasip olur. Hedefim, zorlu olduğu için çok sıkı çalışmam lazım." ifadelerini kullandı.

"Oğlum çok mutlu, kendine güveni yerine geldi"

Dernek üyelerinden Güler Haliloğlu ise işitme engelli oğlu Bilal'in ilkokul sürecinde beden eğitimi dersinde çok aktif olamadığını aktardı.

Kafasında implant olduğu için Bilal'in korunarak ortaokul çağlarına gelebildiğini anlatan Haliloğlu, şunları kaydetti:

"Ben de sosyal medyadan Gonca hanımı takip ediyorum, Kastamonu'da İlayda'nın derece aldığını ve implantlı çocukların badminton sporcusu olduğunu gördüm. Gonca hanımla iletişime geçtim, oğlumun durumundan bahsettim. Ankara'ya geldiğimizde Erkan hocamızla görüştürdü ve Bilal yaklaşık 2 yıldır bu sporu yapıyor. Şampiyonalarda dereceler aldı. Oğlum çok mutlu, kendine olan güveni yerine geldi."

İlayda'nın antrenörü Erkan Özkan da işitme engelli çocukları, topluma kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Engelli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli kızı için çıktığı yolda spor kulübü kurdu - Son Dakika


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