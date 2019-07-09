Son Dakika Haberleri: Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunan 3 kişi tutuklandı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunan 3 kişi tutuklandı (2)

31 dakika önce

SERBEST BIRAKILAN KİŞİ DE TUTUKLANDIBolu'nun Mengen ilçesinde yüzde 50 zihinsel engelli 20 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Erol Ç., avukatların itirazı sonucu yeniden hakim karşısına çıktı.

Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunan 3 kişi tutuklandı (2), System.String[]
Mengen, Güncel

SERBEST BIRAKILAN KİŞİ DE TUTUKLANDI
Bolu'nun Mengen ilçesinde yüzde 50 zihinsel engelli 20 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Erol Ç., avukatların itirazı sonucu yeniden hakim karşısına çıktı. Erol Ç. de diğer 3 kişi gibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu İstanbul Üniversitesi'nde, öğrencisine düşük not veren ünlü profesöre 5 ay hapis cezası! Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından AİHM kararı yorumu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 20:00:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunan 3 kişi tutuklandı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]