Son Dakika Haberleri: Engelli kızın düğün hayali gerçek oldu
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Engelli kızın düğün hayali gerçek oldu

1 saat önce

Çorum'un Bayat ilçesinde doğuştan zihinsel engelli olan Mehtap Tosyalı'nın düğün hayali gerçek oldu.

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Çorum'un Bayat ilçesinde doğuştan zihinsel engelli olan Mehtap Tosyalı'nın düğün hayali gerçek oldu.

Baba Sait Tosyalı ve anne Meryem Tosyalı, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü'yü ziyaret ederek, kızlarının en büyük hayalinin düğün yapmak olduğunu belirterek, yardım istediler. Ailenin bu talebi üzerine harekete geçen Başkan Ünlü'nün talimatıyla genç kıza önce gelinlik alındı. Daha sonra belediye çalışanları tarafından kuaföre götürülen Mehtap Tosyalı, buradan kendisi için süslenen gelin arabasına bindirilerek konvoy eşliğinde düğün salonuna getirildi. Davetliler tarafından alkışlarla salona giren Tosyalı'nın yaşadığı mutluluk yüzüne yansıdı.

Genç kızın ailesi, evlatlarının hayalini gerçekleştirmek için kendilerine destek veren Başkan Ünlü'ye teşekkür etti.

Kızı için tüm imkanların seferber edildiğini ifade eden baba Tosyalı, "Kızım istedi bu düğünü, ben de belediyeye başvurdum. Belediye Başkanımız bizi isteğimizi kırmayarak yerine getirdi. Bir düğün töreninde ne varsa hepsi burada da oldu. Bize bu imkanı verdikleri için belediye başkanımız ve çalışanlarına teşekkür ederim. Kızım çok mutlu oldu. Allah onlardan razı olsun." şeklinde konuştu.

"Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz"

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ise özel gelinlerin hayallerinin gerçekleşmesine yardımcı olduklarını söyledi.

Başkan Ünlü, "Her özel gelinimizin, kızımızın annesi-babası, ailesi onları bembeyaz gelinlikler içinde görmek istiyor. Bugün burada ailelerin izinleri alınarak onlara bir düğün düzenledik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Kimsesizin Kimi oluyoruz. Engelli çocuklarımız bizden destek istiyor. Bizlerde belediye olarak her durumda yanlarında olmaya özen ve gayret gösteriyoruz. Özel gelinlerimizle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:42 Kaynak: İHA
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