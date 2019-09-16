Engelli kızın gelinlik hayali gerçek oldu

Edirne'de yaşayan zihinsel engelli Saffet Yaşar'ın gelinlik giyme hayali, ailesinin düzenlediği temsili düğünle gerçek oldu.

Özgül (60) ve Basri Yaşar (63) çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen 40 yaşındaki Saffet Yaşar'ın gelinlik giyme ve düğün hayali, ailesinin desteğiyle gerçeğe dönüştü.

Düğün salonuna süslenmiş gelin arabasıyla gelen Yaşar, müzik eşliğinde konuklarla oynadı.

Gelinin engelli arkadaşları ve ailenin yakınlarının katıldığı düğünde, Edirne Halkoyunları Tiyatro Eğitimi Kültür Araştırma Derneği halk oyunları ekibi sahne aldı. Bindallı da giyinen Yaşar'a kına yakıldı.

Bazı yakınları ise Yaşar'a takı taktı.

"Çocuğumun mutluluğu için"

Anne Özgül Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının doğduğu gün yaşadığı mutluluğun aynısını hissettiğini söyledi.

Yaşar, "O kadar büyük bir sevinç ve gurur yaşadım ki bunu kelimelerle anlatamam. Tahmin edemezsiniz bu mutluluğu. 40 yıldır kızımı hiç yalnız bırakmadım. Doğduğundan beri birlikteyiz, ölene kadar da birlikte olacağız." diye konuştu.

Çocuğunun mutluluğu için düğünü yaptığını anlatan Yaşar, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Baba Basri Yaşar da tüm engelli ailelerine seslendiğini belirterek, "Çocuklarınızı yalnız bırakmayın, toplum içine sokun. Ayrıştırmayın onları. Engelli çocuklarımızın toplum içinde her zaman yeri olacaktır. Her zaman topluma girsinler, çekinmesinler." ifadelerini kullandı.

Yaşar, kızını beyaz gelinlikle gördüğü için büyük mutluluk yaşadığını kaydetti.

Saffet Yaşar'ın kardeşi Kadir Yaşar ise ablasının mutlu olduğunu belirterek, "Davetiye dağıtmadık, sözle çağırdık yakınlarımızı, sağ olsunlar, eş, dost yalnız bırakmadı." dedi.