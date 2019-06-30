Son Dakika Haberleri: Engelli kızın hayali gerçek oldu
Son Dakika Güncel Haber

Engelli kızın hayali gerçek oldu

1 saat önce

Adıyaman'da Serebral Palsi hastası 4. sınıf öğrencisi Reyyan Buğday'ın ünlü oyuncu Şoray Uzun ile buluşma hayali, İhlas Haber Ajansının (İHA) yaptığı haber ile gerçekleşti.

Engelli kızın hayali gerçek oldu, System.String[]
Adıyaman'da Serebral Palsi hastası 4. sınıf öğrencisi Reyyan Buğday'ın ünlü oyuncu Şoray Uzun ile buluşma hayali, İhlas Haber Ajansının (İHA) yaptığı haber ile gerçekleşti.

18 Ocak 2018'de 2018-2019 eğitim-öğretin yılı 1'inci dönemini tamamlayarak karnesini evinde İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'ün elinden alan Serebral Palsi hastası 4. sınıf öğrencisi Reyyan Buğday, kendisini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı kameramanlarına en büyük hayalinin ünlü oyuncu Şoray Uzun ile bir araya gelmek olduğunu söylemişti. Şoray Uzun'un ismini duyduğu esnada bile büyük bir heyecan ve sevinç yaşayan Reyyan'ın hayali, çıkan haberin ardından gerçekleşti. Aile ile irtibata geçen Şoray Uzun, Reyyan'ı evinde ziyaret etti. Şoray Uzun'u yakından görerek sohbet etme fırsatı bulan Reyyan büyük sevinç yaşadı. Şoray Uzun ile birlikte şarkılar da söyleyen Reyyan'ın ailesi, ünlü oyuncuya ve seslerini duyuran gazetecilere teşekkür ettiler. Aile Şoray Uzun'a Nemrut Dağı figürü ile Adıyaman'ı tanıtan dergiler hediye etti.

Oyuncu Şoray Uzun, Adıyaman'a ve aileye tekrar bir ziyarette bulunacağını belirterek, evden ayrıldı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:31 Kaynak: İHA
Adıyaman, İhlas, Şoray Uzun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partili vekil: Ceza ve Mercan Dede Meclis'te konser versin CHP'li vekil, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li başkanlarla yaptığı toplantıyı eleştirdi Kara yılanların dansı görüntülendi Bakan Akar'dan Libya'daki Hafter güçlerinin tehdidine sert yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 15:23:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli kızın hayali gerçek oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]