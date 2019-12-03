Son Dakika Haberleri: Engelli kızın mektubu duygulu anlar yaşattı
Son Dakika Güncel Engelli kızın mektubu duygulu anlar yaşattı - Son Dakika

Engelli kızın mektubu duygulu anlar yaşattı

6 saat önce

Van'da özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Zehra İpekten'in yazdığı mektup, izleyicilere duygulu anlar yaşattı.

Engelli kızın mektubu duygulu anlar yaşattı, System.String[]

Van'da özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Zehra İpekten'in yazdığı mektup, izleyicilere duygulu anlar yaşattı.


Van'da Akdamar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Şişli-Van Öğretmenevinde düzenlenen etkinlikte 29 yaşındaki SP (beyin felci) hastası Zehra İpekten'in yazdığı, Şair Hicran Memiş tarafından okunan mektup, salonda duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Salondaki misafirler tarafından gözyaşlarıyla dinlenen mektubun ardından bir konuşma yapan Şair Hicran Memiş, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Toplum olarak dezavantajlı kardeşlerimizin geleceğine olumlu katkılar sağlamak adına onlarla iç içe yaşayıp, onların sevgilerini kazanmalıyız. Ben bu anlamda tüm engellilerin gününü kutluyorum" dedi. - VAN

Şişli, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrenciler, görme engellilerin sıkıntılarını anlamak için gözlerini kapatıp meyve sebze soydu
İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Ronaldo'nun kardeşinden Virgil van Dijk'a gönderme!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 01:02:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli kızın mektubu duygulu anlar yaşattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]