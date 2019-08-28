Engelli kızını eve kilitledi, polis çilingirle kurtardı

Konya'da annesi tarafından eve kilitlenen zihinsel engelli kadın, polis ekipleri tarafından kapı açılarak evden çıkarıldı

KONYA - Konya'da zihinsel engelli kızını eve kilitleyerek gezmeye gittiği iddia edilen annenin uzun süre eve gelmemesinin ardından durum polise bildirildi. Engelli kadın, çilingirle evlerinin kapısının açılmasının ardından kurtarıldı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi İlahiyat Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğuştan zihinsel engelli olan 38 yaşındaki A.E'nin, bir süredir annesi tarafından eve kilitlendiğini fark eden komşuları durumu polis, itfaiye ve Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerin ulaşan ekipler, apartmanın ikinci katının penceresinden bakan bir kadının olduğunu gördü. A.E'nin tepki vermemesi, içeriden cama eliyle vurması üzerine kapıyı açmak için savcılık kararıyla çilingir çağrıldı.

Eve gelen çilingir çelik kapıyı açtıktan sonra polis ve sosyal hizmetlerden görevliler eve girdi. Eve giren bir polis memuru A.E'yi kucağına alarak evden çıkardı. Gözyaşları içinde polis memurunun kucağından indirilen A.E, araca alındı. Konya Beyhekim Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen A.E. daha sonra Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince götürüldü.