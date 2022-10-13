Engelli koca ile eşi komşularının taşlı saldırısında hastanelik oldu - Son Dakika
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Engelli koca ile eşi komşularının taşlı saldırısında hastanelik oldu

13.10.2022 20:13

Engelli koca ile eşi komşularının taşlı saldırısında hastanelik olduSAMSUN Samsun'da bedensel engelli şahıs ile eşi, komşularının taşlı saldırısını sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

Engelli koca ile eşi komşularının taşlı saldırısında hastanelik oldu

SAMSUN Samsun'da bedensel engelli şahıs ile eşi, komşularının taşlı saldırısını sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Karaarslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında sınır anlaşmazlığı bulunan 70 yaşlarındaki komşuları R.A.'nın taşlı saldırısına uğrayan bedensel engeli Recep A.ve eşi 3 çocuk annesi Fatma A.kanlar içinde kalarak yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan karı-koca tedavi altına alındı. Yaralı Recep A., "Ben bedensel engelliyim. Mahallede komşumuz R.A. ile arazi anlaşmazlığımız var. R.A.'nın evimin önünde eşim Fatma A.'ya saldırdığını görünce müdahale edip eşimi kurtarmak istedim. Bu sırada bana da taşla saldırdı. Bizi ölümle tehdit etti. Şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Engelli koca ile eşi komşularının taşlı saldırısında hastanelik oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Engelli koca ile eşi komşularının taşlı saldırısında hastanelik oldu - Son Dakika
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