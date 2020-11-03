Engelli konfederasyonlarından "ücretsiz tren seyahat hakkı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile Engelliler Konfederasyonu, ücretsiz seyahat hakkına sahip olup iki kez bilet alarak trene gelmeyen engellilerin, 180 gün boyunca haklarını kaybedeceklerini duyurdu.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ve Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özsaygı'nın ortak imzasıyla, engellilerin seyahat haklarının kısıtlandığına dair iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Engelliler, gaziler ve eşleri ile devlet sporcularının TCDD Genel Müdürlüğü tarafından işletilen trenlerde ücretsiz seyahat ettiği belirtilen açıklamada, 2015 yılından itibaren internet üzerinden bilet satın alınabildiği bilgilerine yer verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen tren seyahatlerinin 19 temmuz itibarıyla yarı yarıya bilet satışı yapılarak yeniden başladığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizlere devletimizin desteği olarak sunulan engelsiz seyahat hakkının istismar edilmemesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Konfederasyonlar olarak TCDD Taşımacılık yetkililerinden aldığımız resmi bilgilere göre, göz ardı edilemeyecek oranda engelli vatandaşımızın bir veya birden fazla bilet aldığı halde trene binmediğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Pandemi nedeniyle yarı yarıya bilet satışı yapılan trenlerde seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız bilet bulamamakta, ihtiyacı olmasına rağmen seyahat edememektedir.

Bunun önlenebilmesi için üyelerimizin devletimizin verdiği hakları suistimal etmemelerinin sağlanması, en önemlisi de sınırlı kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için engelli vatandaşlar olarak bizler de katkı sunmalıyız."

Engelli vatandaşların sadece seyahat etmeyi planladıkları trene bilet almaları, binmeyecekleri trene ait biletleri iptal ettirmeleri uyarısı yapılan açıklamada, ücretsiz seyahat hakkı kapsamında bilet alınmasına rağmen yolculuk yapılmayan her koltuk bedelinin devlete ve millete külfet olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Bu sebeple yetkililerce mutabık kaldığımız üzere; iki kez bilet alarak trene gelmeyen ücretsiz seyahat hakkına sahip kişilerin sistem tarafından 180 gün boyunca haklarını kaybedeceklerini, bu durumu alışkanlık haline getirenlerin ise bu haklarını süresiz olarak kullanamayacaklarını duyurmak istiyoruz. Bu düzenleme ücretsiz seyahat hakkına sahip tüm kişileri kapsamaktadır bunu da özellikle belirtmek istiyoruz. 'Biz de varız' sloganıyla yıllardır biz engellilere destek veren ve her zaman yanımızda olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.