Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti - Son Dakika
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Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti

18.05.2022 11:22

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, otel sahibinin sahiplendiği 'Zekiye' isimli köpek, geçen yıl üzerinden araç geçmesi sonucu sağ bacağını kaybetti.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, otel sahibinin sahiplendiği 'Zekiye' isimli köpek, geçen yıl üzerinden araç geçmesi sonucu sağ bacağını kaybetti. Yürüteç takılan köpeğin üzerinden bu kez kargo dağıtım aracı geçti. Otel sahibi, sürücüden şikayetçi oldu.

Kaleşah Mahallesi'ndeki sokakta yaşayan köpeğe bakmaya başlayan otel sahibi Mehmet Kolu, köpeğe 'Zekiye' ismini verdi. Geçen yıl Eylül ayında otel önünde yatan köpeğin üzerinden araç geçti. Tedaviye alınan köpeğin sağ bacağı kesildi. Mehmet Kolu, tedavisini yaptırdığı köpeğe yürüteç yaptırarak, bakmaya devam etti. Önceki gün yine otelin önünde yatan köpeğin üzerinden bu kez kargo dağıtım şirketi aracı geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, şoför araçtan inerek köpeğe biraz baktıktan sonra yoluna devam etti. Mehmet Kolu, köpeği veterinere götürerek, tedavisini yaptırdı. Köpeğin sol bacağında ezikler olduğu belirlenerek sargıya alındı. Kolu, sürücüden şikayetçi oldu. Polis ekipleri de güvenlik kameralarını incelemeye alarak, çalışma başlattı.


Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti
Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti
Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti
Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti
Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti
Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti
Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti
Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti
Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti - Son Dakika
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