Engelli küçük Ecrin okuluna rahat gidecek - Son Dakika

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Büyükbostancı mahallesinde ilkokul 2 . sınıfa gidecek engelli Küçük Ecrin'in okuluna daha rahat gidebilmesi için tekerlekli sandalye hediye edildi.



Engelli, Ecrin Özbilgiç'in annesi kızını geçen yıl okula giderken çok zorlandığını ve sokağa çıkamadığı için üzüldüğünü belirterek, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdür yardımcısı Mesut Kamış'tan tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Bu istek üzerine Müdür Yardımcısı Mesut Kamış, Balıkesir Sakatlar Derneği Başkanı Zeki Uslu'dan Minik Ecrin için tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Sakatlar Derneği Başkanı Zeki Uslu bu talep karşısında dernek bünyesinde bulunan tekerlekli sandalyeyi arabasına koyarak Büyükbostancı mahallesinde bulunan engelli minik Ecrin'e Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Kamış'la sürpriz yaparak tekerlekli sandalyeyi hediye etti. Kendisine hediye edilen tekerlekli sandalye karşısında çok duygulandı ve kendisine sandalyeyi getiren Zeki Uslu'ya sarılarak teşekkür etti. Minik Ecrin'in dedesi ve annesi de bu sürpriz karşısında Milli Eğitim Müdür yardımcısı ve Balıkesir Sakatlar Derneği Başkanı Zeki Uslu'ya teşekkür ettiler.



Balıkesir Sakatlar Derneği Başkanı Zeki Uslu Sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı. "Ecrin Özbilgiç henüz 2. Sınıfa gidecek. Köy sokaklarında ve okulunda rahat hareket etmek, arkadaşları ile dolaşıp oyunlara katılmak, biraz daha özgür hareket etmek istiyordu. Annesi bize ulaştı. Bizde hiç vakit kaybetmeden bu beklentilerine kısmen karşılayacak olan sandalyesine köydeki evine götürerek teslim ettik. Yüzündeki tebessüm, o küçücük yüreğindeki kocaman mutluluk bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bize ulaşmasını sağlayan ve birlikte gittiğimiz Mesut kardeşime ve bu desteği veren hayırsever bağışçılarımıza gönülden tebrik ve teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi bir tebessüm, Bir Dua bizim için en kıymetli hazine.



Önemli Not: Bu paylaşımlar kovalaklık olsun diye yapılmıyor bizi takip edenler veya tesadüfen görenler belki bu iyilik hareketine katılmak isterler Kim bilir. Biz hayırseverlerle ile ihtiyaç sahipleri arasında bir köprüyüz" paylaşımı yaptı. - BALIKESİR