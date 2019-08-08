Son Dakika Haberleri: Engelli kursiyerler, 6 ayda 2 bin oyuncak tren yapıp sattı
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Engelli kursiyerler, 6 ayda 2 bin oyuncak tren yapıp sattı

2 saat önce

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Ahşap Oyuncak atölyesi kursiyerleri 6 ay gibi kısa bir sürede yaptıkları oyuncak trenlerden 2 bin adet sattı.

Engelli kursiyerler, 6 ayda 2 bin oyuncak tren yapıp sattı, System.String[]
Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Ahşap Oyuncak atölyesi kursiyerleri 6 ay gibi kısa bir sürede yaptıkları oyuncak trenlerden 2 bin adet sattı. Ürünlerinin beğenilmesiyle moral bulan engelliler, bir yıl içinde 100 bini aşmayı hedefliyor.

Evinden çıkamayan engellilerin hayata aktif katılımını sağlamak ve sosyalleşmesi amacıyla hizmet sunan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, yaz mevsiminde de ara vermeden eğitim vermeye devam ediyor. Engelliler Sarayı'nın en aktif sınıflarından biri de bedensel ve zihinsel engel grupların kurs aldığı Ahşap Oyuncak Atölyesi. 35 kişiden oluşan sınıfta kursiyerler ahşap oyuncak yaparak psikolojik tedavi görüyor, öz güven gelişimini sağlıyor hem de meslek sahibi olup para kazanıyor.

Engellilerden kimi vagonları kimi tekerlerini üretiyor

Her sabah önlüklerini giyen kursiyerler, hocalarının kendilerine öğrettiği bilgilerle ve kendilerindeki yetenekle ahşapları oyuncağa dönüştürüyor. El ve göz koordinasyonunu sağlayan engelliler, kılıçtan, kedi evine, bastondan, biblolara kadar her türlü oyuncağı rahatlıkla yapabiliyor. Yapımı tamamlanan ürünler ise festivallerde kurulan stantlarda ve Engelliler Sarayı'ndaki halka açık mağazada satışa sunuluyor. Bugüne kadar en çok satan ürünlerin başında ise minik tren geliyor. 6 ay önce yapımına başlanan trenden bugüne kadar 2 bin adet satıldı.

Trenin çok satmasıyla büyük moral toplayan engelliler, satışı daha çok artırmak için tren üretimine yöneldi. Öğrencilerden kimi vagonları kimi tekerlerini yapıyor. Azimli oldukları görülen kursiyerlerin hedefi 100 bini aşmak. - İSTANBUL
Bağcılar Belediyesi, Feyzullah Kıyıklık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:13 Kaynak: İHA
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