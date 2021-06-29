Üye Girişi
Engelli Kursiyerler Engelli Vatandaşlar İçin Dikiş Dikiyor - Son Dakika

Engelli Kursiyerler Engelli Vatandaşlar İçin Dikiş Dikiyor

29.06.2021 10:07
Engelli Kursiyerler Engelli Vatandaşlar İçin Dikiş Dikiyor, System.String[]

Diyarbakır Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesine bağlı Aile Desek Merkezlerinde eğitim alan engelli kursiyerler, ilçede bulunan engelli vatandaşlar için pijama ve nevresim takımı dikiyor.

Diyarbakır Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesine bağlı Aile Desek Merkezlerinde eğitim alan engelli kursiyerler, ilçede bulunan engelli vatandaşlar için pijama ve nevresim takımı dikiyor.

Diyarbakır Yenişehir İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Aile Destek Merkezlerinde kurs gören engelli kursiyerler pijama ve nevresim üretiyor. Engelli kursiyerler tarafından üretilen pijama ve nevresimler daha sonra ilçede bulanan engelli vatandaşlara dağıtılıyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, engelli vatandaşlar için ilçede birçok proje hazırladıklarını belirterek, projelerinin içerisinde yer alan engelli vatandaşlara yönelik dikiş, nakış kurslarını tamamlayan kursiyerlere kaymakamlık ve belediye destekleri ile ilçede bulunan engelli vatandaşlar için pijama ve nevresim üretmeye başladılar.

"Üretim devam ettikçe dağıtımlar sürecek"

Üretilen pijama ve nevresimlerin ilçede bulunan engelli vatandaşlara dağıtıldığını aktaran Başkan Beşikci, "Kursiyerlerimiz tarafından dikilen malzemelerin dağıtımına başlamış bulunmaktayız. İlçemizde bulunan işitme engelliler okulunda bulunan 60 öğrencimiz ile ilçe sınırlarında ikamet eden 60 engelli vatandaşımız olmak üzere üretilen 120 pijama ve nevresim dağıtımını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Üretimlerimize devam ettikçe ilçemizde bulunan tüm engelli vatandaşlarımıza dağıtımlarımızı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

"Çok mutlu oluyorum"

Aile Desek Merkezi (ADEM) 7 dikiş kursiyerlerinden bedensel engelli Hamdiye Demircan, aile destek merkezinde gerekli eğitimleri aldıktan sonra kendileriyle aynı kaderi paylaşan engelli arkadaşlarına bir şeyler yapmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bizler gibi engelli arkadaşlarımıza destek olmak beni çok mutlu ediyor. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen Yenişehir Belediye Başkanımız Murat Beşikci başta olmak üzere bizlere destek ve emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. İHA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Engelli Kursiyerler Engelli Vatandaşlar İçin Dikiş Dikiyor

Diyarbakır Yenişehir, Yenişehir, Hisarcık, Engelli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Engelli Kursiyerler Engelli Vatandaşlar İçin Dikiş Dikiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek 11:02 Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı 10:54 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı 10:48 Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı
Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih 10:35 Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti 10:20 Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek 10:06 Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek
UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı 10:00 UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü 00:48 Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü

Son Dakika Haberleri
10:54 Ekonomik güven endeksi haziranda 97,8'e yükseldi
10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır
10:53 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı
10:47 Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı
10:42 Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Dolar güne yükselişle başladı, 8,73'ten işlem görüyor
10:31 Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti
10:06 Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek
10:00 UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı
09:55 Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor
Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor         
11:11
Ekonomik güven endeksi haziranda 97,8'e yükseldi Ekonomik güven endeksi haziranda 97,8'e yükseldi         
10:55
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır         
10:54
Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor         
10:43
Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti         
10:31
Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşk yaşıyor Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşk yaşıyor         
10:15
Türkiye'de Delta varyantı alarmı! Aşılamada ikinci doz süresi 4 haftaya düşürüldü Türkiye'de Delta varyantı alarmı! Aşılamada ikinci doz süresi 4 haftaya düşürüldü         
10:03
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor         
00:12
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda         
18:58
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 11:14:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli Kursiyerler Engelli Vatandaşlar İçin Dikiş Dikiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement