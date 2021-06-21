Temizlik Görevlisine Babalar Günü Sürprizi - Son Dakika

Oluşturulma Tarihi : 21. 06. 2021 Haberler Engellilerin Boncuk Dizme Dersi, Annelere Ek Gelir Oldu Bağcılar Belediyesi'nden Babalar Günü konseri Bağcılarlı 9 Minik Yüzücü Madalya İçin Kulaç Atacak Serbest Güreş Şampiyonası'ndan Bağcılar'a Madalya İstanbul Havalimanı'na Temizlik Personeli Alımına Yoğun İlgi Yaz Güzeli Kirazlar Bu Yıl Filyasyon Ekipleri İçin Toplandı Liseli Öğrenciler Üniversite Hayallerinin Provasını Yaptı Bağcılar Belediyesi'nden Mehmetçiğe Asker Çantası Kan Bağışçıları Günü'nde Bağcılar Meydan'da 3 Günlük... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler