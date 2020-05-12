Engelli maaşını bağışlayan genç kız: "Şimdiye kadar bana yardım ettiler şimdi sıra bende"

Engelli genç kız maaşını ihtiyaç sahiplerine bağışladı

DÜZCE - (Özel) Düzce'de yaşayan 26 yaşındaki bedensel engelli Nimet Dal, aldığı engelli maaşı ve yapılan diğer yardımlardan biriktirdiği paralarını yardım derneğine bağışladı. Yardım Derneği üyeleri ise genç kızın bağışladığı paraları ramazan yardım çekine dönüştürerek ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere aldılar.

Düzce'de doğuştan bedensel engelli olan ve küçük yaşta anne ve babasını kaybettiği için halasıyla birlikte yaşayan 26 yaşındaki Nimet Dal, aldığı maaşından ve kendisine verilenlere biriktirdiği 500 TL'yi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Biz Büyük Bir Aileyiz yardım derneğine bağışladı. Akülü tekerlekli sandalyesi ile Düzce Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan dernek binasına gelen Nimet Dal, burada biriktirdiği paraları Derneğin Başkanı İsmail Yıldız'a ve derneği yardımlar koordinatörü Dilek Şen'e makbuz karşılığı bağışladı. Nimet Dal, biriktirdiği paraları verirken, "Bu güne kadar dernek hep bana yardım etti. Şimdi sıra bende. Ramazan Ayı yardım ayıdır, ben de bu ayda biriktirdiğim paraları derneğe bağışlıyorum. Gerçek ihtiyaç sahiplerine için kullanılsın" dedi.

Dernek Başkanı İsmail Yıldız ise; "Senin ihtiyacın varken böyle bir yardımı diğer ihtiyacı olanlara yapman bizi mutlu etti. Allah yardımlarını kabul etsin" diyerek Nimet Dal'ın yaptığı bağışı makbuz karşılığında aldı. Ardından Nimet Dal, Derneğin yardımlar koordinatörü Dilek Şen ile birlikte gittikleri markette 500 TL'lik yardım parasını ihtiyaç sahiplerinin kullanmaları için yardım çeki haline dönüştürdüler.

Genç kızın yapmış olduğu anlamlı bağış ise herkesi duygulandırdı.