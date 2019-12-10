Son Dakika Haberleri: Engelli maaşını kaybetti, bulanlardan yardım istedi
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Engelli maaşını kaybetti, bulanlardan yardım istedi

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde 60 yaşındaki engelli Abdullah Önal, çektiği maaşınını bir bölümünü kaybetti.

Engelli maaşını kaybetti, bulanlardan yardım istedi, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesinde 60 yaşındaki engelli Abdullah Önal, çektiği maaşınını bir bölümünü kaybetti. Önal, tek geçim kaynağı olan parayı bulanların kendisine iletmesini istedi.


Gercüş'e bağlı Yemişli köyünde ikamet eden Önal, geldiği ilçe merkezinde engelli maaşını çekti. Maaşını çektikten sonra elektrik faturasını yatıran ardından, malzeme almak için nalbura giden Önal, maaşının bir bölümünü kaybettiğinin farkına vardı. Parasını düşürmüş olabileceğini düşünen 6 çocuk babası Önal, tek geçim kaynağı olan parasını bulanların kendisine iletmesini veya polise bildirmesini istedi. - BATMAN

Abdullah Önal, Batman, Gercüş, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:38 Kaynak: İHA
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