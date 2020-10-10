Engelli Mehmet için dizayn ettiği makineyle, üretimini artırdı - Son Dakika

ADANA'da, pazar arabası ve çamaşır kurutmalığı imalatı yapan Ali Sancaklı (32), işe aldığı elleri olmayan Mehmet Çekip (18) için yeniden tasarladığı makineyle üretimini artırdı.

Adana'da, 2019'da sigortasız çalıştığı ayakkabı atölyesinde çıkan yangın sonucu Mehmet Çekip'in elleri ve vücudu yandı. Neredeyse tüm parmaklarını kaybeden Çekip, 3 ay yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Çalışamaz duruma gelince hasta babasının tedavisi ve evlerinin kirasını ödeyemeyen Çekip, 1 yıl boyunca iş aradı. Çalışacak bir yer bulamayınca sosyal medyadaki iş ilanlarına bakan Çekip, Ali Sancaklı'nın sahibi olduğu pazar ve çamaşır kurutmalığı imalatı yapılan firmaya başvurdu. Sancaklı ile telefonda konuşan Çekip, "Benim işe çok ihtiyacım var, kimse bana iş vermiyor. Dilencilik yapamam, aileme bakmam gerekiyor ama benim ellerim yok" dedi. Bunun üzerine Sancaklı, Çekip ile buluştuktan sonra işe aldı. Sancaklı ilk olarak, Çekip'in sigortasını yapıp, asgari ücretle işe başlattı. Sancaklı, elleri olmadığı için pres ve bükme makinelerinde çalışamayan Çekip'e, 3 ay hiç iş vermedi. Çalışmadan maaş almak istemediğini söyleyen Çekip'in işten ayrılmak talebini kabul etmeyen Sancaklı, atölyedeki insan gücü gerektiren makinelere, bilek gücüyle kontrol edebilecek hidrolik kol ekletti. Bu tasarıma 13 bin TL harcayan Sancaklı, daha sonra Mehmet'i bu makinede görevlendirdi. Engelsiz bir insan gibi, rahatlıkla demir boruları büken Mehmet, eskiden 1 günde yapılan işleri çok kısa sürede yapmaya başladı.

'ŞU ANDA NORMAL BİR İNSAN GİBİ RAHATLIKLA ÇALIŞABİLİYORUM'Yapılan hidrolik kol sayesinde çalışırken zorlanmadığını belirten Çekip, "Eski iş yerimde çalışırken yangın çıktı. Bu olayda ellerimi kaybettim, tedavimin ardından uzun süre iş aradım ancak kimse bana iş vermedi. İnternet üzerinden yapılan ilanlara bakarken Ali ağabeyin ilanına başvurdum. Kendisi beni görünce çalışmam için pres makinelerine bilek gücüyle çalışan hidrolik kol ekletti. Şu anda normal bir insan gibi rahatlıkla çalışabiliyorum. Hatta üretim kapasitemiz arttı. Eskiden günde 300 pazar arabası yapabilirken şimdi kapasiteyi 1000'e kadar çıkarabiliyoruz" dedi.ÜRETİM ARTTI

1 yıldır Mehmet'le çalıştıklarını ve kendisinden çok memnun olduklarını dile getiren Sancaklı ise "İyilik yapmadık, sadece Mehmet'i topluma kazandırdık. Çalıştığı makineyi rahat kullanması için babamla birlikte hidrolik kol geliştirdik. Bu tamamen bizim üretimimiz oldu. Mehmet, o kolu bileğiyle aşağı indirip, demir boruları büküyor. Uzun yıllar burada birlikte çalışırız. Bu sadeye üretim kapasitemiz oldukça arttı. Eskiden tek tek bükülen demirler, Mehmet için geliştirdiğimiz sistem sayesinde 4 tane olarak bükülüyor. Arkadaşımız bu işte uzman oldu" diye konuştu.