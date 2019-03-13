Son Dakika Haberleri: Engelli Merve'nin Polis Sevgisi

Engelli Merve'nin Polis Sevgisi

15 dakika önce

Kahramanmaraş'ta zihinsel engelli genç kızın polis teşkilatına duyduğu sevgiden haberdar olan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, genç kıza sürpriz ziyarette bulundu.

Engelli Merve'nin Polis Sevgisi, System.String[]
Kahramanmaraş'ta zihinsel engelli genç kızın polis teşkilatına duyduğu sevgiden haberdar olan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, genç kıza sürpriz ziyarette bulundu.

Onikişubat ilçesinde yaşayan zihinsel engelli 25 yaşındaki Merve Aslan'ı polis ekipleri evinde ziyaret ederek, hediyeler takdim etti. Sabah saatlerinde polis ekiplerini karşısında gören Merve şaşkınlığını gizleyemezken, sevincinden polislere tek tek sarıldı. Polis ekipleri ise genç kıza çiçek, tişört, kalem, şapka gibi çeşitli hediyeler verdi. Üzerinde TDP logosu olan tişörtü giyip, şapkayı takan Merve Aslan, "Bende polis oldum" diyerek polis ekiplerine olan sevgisini yineledi.

Merve'nin polisleri çok sevdiğini anlatan annesi Münevver Aslan, "Kızım polisleri çok seviyor. Kendisini daha önce de karakola götürmüştük, çok sevinmişti. Bugün de Toplum Destekli Polis ekipleri evimize geldi. Merve çok mutlu oldu. Her zaman bekleriz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:08 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üvey Babasının Başına Ekmek Bıçağı Saplayan Cani: İsteyerek Olmadı Engelli Kadına Tecavüz Ettiği İddiasıyla Yargılanan Sanık Delil Yetersizliğinden Beraat Etti

Çaldığı Televizyonu Evinde İzlerken Yakalanan Hırsız: Çalıyorsam Sana ne? Hırsızlıktan Tutuklandı, 'Adam Öldürdüm' Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 14:23:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli Merve'nin Polis Sevgisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]