Engelli Milli Atıcılardan Başarı Sözü - Ordu

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, çeşitli şampiyonalarda madalya kazanma başarısı gösteren milli atıcılar Cevat Karagöl ve Çağla Atakal'ı altınla ödüllendirdi.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, çeşitli şampiyonalarda madalya kazanma başarısı gösteren milli atıcılar Cevat Karagöl ve Çağla Atakal'ı altınla ödüllendirdi.



Genç, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından Sırbistan'da düzenlenen Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca Mersin'de düzenlenen Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası'nda madalya kazanma başarısı gösteren milli atıcı Cevat Karagöl ve Çağla Atakal'ı makamında ağırladı.



Cevat ve Çağla'yı başarılarından dolayı kutlayan Genç, daha sonra sporcuları altınla ödüllendirdi.



Konuşmasında milli sporcuları tebrik eden Genç, iki sporcunun çok iyi şekilde çalışarak madalyalarla Ordu'ya döndüklerini söyledi.



Milli sporcuların Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ordu'da yaptığı poligonda hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydeden Genç, sporcuların elektronik alt yapıya sahip poligonda daha iyi performans ortaya koyduğunun altını çizdi.



Genç, sporcuların her geçen gün performansının arttığına dikkati çekerek, "Milli atıcılarımızın antrenmanda gösterdikleri üstün başarı katıldıkları şampiyonalarda skora yansıdı. İki sporcumuz son iki şampiyonada elde ettikleri başarılarıyla göğsümüzü kabarttı." dedi.



İki sporcunun Mersin'de düzenlenen Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası'nda rekor kırarak madalya kazandığını aktaran Genç, "Sporcularımız gösterdikleri performanslarıyla da ülkemize büyük bir başarı kazandırmış oldular." diye konuştu.



Genç, sporcuların her zaman yanında olan Gençlik ve Spor Başkanı Mehmet Kasapoğlu ve Ordu Valisi Seddar Yavuz'a da teşekkür etti.



Milli sporculardan başarı sözü



Cevat Karagöl, yaptığı konuşmasında ise, ülkesine madalyalar kazandırdığı için mutlu olduğunu söyledi.



Hem Avrupa Şampiyonası hem de Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası'nda aldıkları başarılarla puanlarını artırdıklarını kaydeden Karagöl, "Bu başarımızda en büyük etken paralimpik düzeyde antrenman yapabildiğimiz poligona sahip olmamız. Oradaki zamanı doğru değerlendirdiğimiz için bu şekilde de başarılar geliyor." dedi.



Milli sporcu, bundan sonraki şampiyonalarda da başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizerek, "Hedefim önümüzdeki yarışmalara katılarak buralarda da ülkemi en güzel derecelerle temsil edebilmek." şeklinde konuştu.



Karagöl, 2019 yılının kendileri için çok önemli olduğunu, bu yıl içerisinde yapılacak turnuvalarda alacakları puanlarla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.



Çağla Atakal ise, son iki şampiyonadan hedeflediği başarıya ulaştığını dile getirerek, başarılarının kendisini, ailesini ve spor camiasını mutlu ettiğini belirtti.



Keyifle yaptığı sporu gücü yettiğince yapmayı sürdüreceğini dile getiren Çağla, "Bundan sonra katılacağım şampiyonalarda elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

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