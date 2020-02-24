Engelli milli dansçı Osman Ertöz, şampiyonlar yetiştirecek

Türkiye'yi tekerlekli dans şampiyonalarında başarıyla temsil eden bedensel engelli Osman Ertöz, kendisiyle aynı kaderi paylaşan bedensel engellilere dans öğretiyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Ertöz, 2 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle, tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi. Engeline aldırış etmeden tekerlekli sandalye basketbolundan atletizme, danstan yamaç paraşütüne birçok spor faaliyetine katılan Ertöz, dansta 2 kez Avrupa üçüncüsü, bir kez de dünya dördüncüsü olma başarısı gösterdi.

Aktif spor yaşantısına devam eden Ertöz, Karşıyaka Belediyesinin desteğiyle hayali olan dans kursunu açtı. Ertöz, haftanın iki günü Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde en küçüğü 7 yaşında olan bedensel engelli 10 kişiye dans eğitim veriyor.

"Hayatımın en güzel dakikalarını burada geçiriyorum"

Osman Ertöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşamı boyunca engellilere örnek olmaya çalıştığını aktardı.

Kurs açma fikrinin çok önceleri oluştuğunu, Karşıyaka Belediyesinin desteğiyle bu hayalini gerçekleştirdiğini belirten Ertöz, "Bugüne tırnaklarımla geldim. Memur olmadan önce semt pazarlarında 35 yıl limon sattım. Aslında engelli arkadaşlarım şimdi çok şanslı. Çünkü beni böyle yönlendiren kimse olmadı. Böyle bir kurs açmak benim 20 yıldan bu yana hayalimdi. Bunu başardığım için çok mutluyum. Hayatımın en güzel dakikalarını burada onlarla geçiriyorum." diye konuştu.

Ertöz, Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de benzeri kursların artması gerektiğini anlatan Ertöz, şöyle konuştu:

"Ben tüm mesleki birikimimi onlara aktarmak istiyorum. Bunu bir görev olarak kabul ediyorum. Dans, kötü ruhu dışarı atıp mutlu olmak demek. Dans sayesinde arkadaşlarım evlerinden çıkıp buraya geliyorlar. Güzel zaman geçiriyorlar. Esas amacım ise bu engelli kardeşlerimin arasından Türkiye ve dünya şampiyonları çıkararak ülkemizin tekerlekli sandalye dansı branşındaki iddiasını herkese göstermek. Bu spor dalında başarıyı sağlamak sabır işi ama öğrencilerim çok istekli bu da beni çok mutlu ediyor."

"Dans ederken kendimi özgür hissediyorum"

Kursa katılan 33 yaşındaki bedensel engelli Ramazan Kılıç, geçirdiği ameliyat nedeniyle 13 yaşından bu yana tekerlekli sandalye kullandığını aktardı.

Osman Ertöz'ün engellilerin hayatına dokunan bir kahraman olduğunu vurgulayan Kılıç, "Beni kursa davet etti. İlk zamanlar çekinerek geldim ama buraya gelince tekerlekli sandalyede yaşamanın da güzel olduğunu anladım. Beni hayata bağladığını, daha neşeli gülebildiğimi fark ettim. Dans ederken kendimi özgür hissediyorum. Mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden 15 yaşındaki Umut Can Durmaz da Ertöz sayesinde yaşama bakışının değiştiğini kaydederek, "Dans bana bir aktivite oldu. Kursa katılmak için annemle birlikte İzmir'e uzak mesafedeki Bergama'dan geliyorum. Dans etmek pozitif şeyler kattı. Burada abla ve abilerimle sohbet ediyoruz. Tekerlekli dans Türkiye şampiyonasında birinci olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Umut Can Durmaz'ın annesi Arife Durmaz ise kurs sayesinde oğlunun sosyalleşmeye başladığını, onun yüzünün güldüğü zaman bir anne olarak mutlu olduğunu anlattı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da engelli vatandaşların evlerine mahkum olarak yaşamalarını istemediklerini, onların hayatlarını kolaylaştırarak sanatla, müzikle, dansla sosyal yaşama katılmalarını sağlamayı amaçladıklarını, bu kapsamda milli sporcu Ertöz'ün açtığı kursa destek verdiklerini söyledi.