Son Dakika Haberleri: Engelli milli sporcu Uğur Altınel AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı
Son Dakika Güncel Engelli milli sporcu Uğur Altınel AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı - Son Dakika

Engelli milli sporcu Uğur Altınel AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

6 saat önce

Tekerlekli sandalye tenisinde milli sporcu Uğur Altınel, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Engelli milli sporcu Uğur Altınel AA'nın

Tekerlekli sandalye tenisinde milli sporcu Uğur Altınel, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Altınel, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin gündemi etkileyen önemli fotoğrafları arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.

Milli tenisçi Altınel, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


Uğur Altınel, fotoğraflar konusunda fazla çelişkide kalmadığını belirterek, "Özellikle spor kategorisinde imkansızı başarmayı anlatan fotoğrafı tercih ettim. Diğer alanlarda da güzel fotoğraflar vardı. Bana daha yakın gelen fotoğraflar imkansızı simgeleyen fotoğraflar oldu." dedi.

Hüseyin Yıldız, Behçet Alkan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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