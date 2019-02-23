Engelli Milli Sporcular Dubai Yolcusu

Bugüne kadar katıldıkları turnuvalardan derecelerle dönen milli sporcular, yolculuk öncesinde madalya sözü verdi.

24-27 Şubat 2019 tarihleri arasında Dubai'de gerçekleşecek Atletizm Şampiyonası'na katılan Türkiye Milli takımı kadrosunda Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcuları da yer alıyor. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından milli takım kafilesine dahil edilen sporcular, haftalardır süren hazırlıklarını tamamladı. 5 kişiden oluşan ekip, turnuvaya katılmak için bugün İstanbul'dan uçakla Dubai'ye hareket etti.

"Hazırlıklarımızı tamamladık, şimdi yarışma zamanı"

Türkiye'ye madalya ile dönmek istediklerini söyleyen sporcular, "Dünyanın dört bir yanından sporcuların mücadele edeceği şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi yarışma zamanı. İnşallah en iyi derecelerimizle Bağcılarımıza döneriz. Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya tüm desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Tekerlekli Sandalye Atletizm koşu branşında Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Nurşah Usta, Zeynep Acet, gülle ve cirit atma branşında ise Hamza Doğan yarışacak.