Engelli milli sporcular Kartepe Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika
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Engelli milli sporcular Kartepe Zirvesi'ne katıldı

26.03.2022 14:29
Engelli milli sporcular Kartepe Zirvesi'ne katıldı

Milli sporcular Besra Duman ve Nesim Turan, Kartepe Zirvesi'nde deneyimlerini paylaştı.

Milli sporcular Besra Duman ve Nesim Turan, Kartepe Zirvesi'nde deneyimlerini paylaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince üniversite ve kurumların iş birliğinde "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Kongre Merkezi'nde zirve kapsamında gerçekleştirilen "Engelsiz Şehirler" konulu panelin moderatörlüğünü üstlenen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehirlerde engelli bireylerin erişim engellerini ortadan kaldırılması için yapılan çalışmaların önemine değindi.

Engellilere yönelik gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Büyükakın, "Hem engelli kardeşlerimiz hem de aileler büyük zorluk yaşar. Bu sebeple engelli merkezleri kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. Engelli kardeşlerimize acımayın, acıma gerektiren bir durum yok." ifadesini kullandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar halter 55 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Besra Duman da yaşadıklarına değinerek şunları kaydetti:

"Kendimden utanıyordum, dalga geçerler diye. Aslında hepimiz insanız, sadece siz sağlamsınız ben engelliyim. İlk başarımdan sonra engellerimi kaldırdım. Kollarımdan güç alıyorum, bir kadının başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Erkekler kadar kadınlar da güçlü. Tekerlekli sandalyede olmadığım için bunu tam bilmiyorum ama kullanan arkadaşlarım var, onlar yardım istemekte zorlanıyor. Sinema salonuna veya AVM'ye girerken sorunlar yaşıyorlar. Yardım istemek zor bir durum, bunun ortadan kalkması gerek."

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde bronz madalya kazanan Nesim Turan ise şehirlerdeki engellerin nasıl kaldırılması gerektiğinden bahsetti.

Engelliler Haftası dışında böyle bir programa davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, "Engelleri kaldırmaya, zihinlerden başlamalıyız. Kocaeli'nin burada engelleri kaldırma konusunda başarılı olduğunu görüyorum. Burada yerel yönetimlere çok iş düşüyor. Dezavantajları nasıl avantaja çevirmeliyiz diye bakmalıyız. Nefes almak bile çok büyük bir şükür sebebi, bundan keyif alınması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"Asıl problemi, engeli ortadan kaldırmadığımız sürece herkes engellidir"

Marmara Depremi'nde yıkılan evinin enkazından 3 gün sonra kurtarılan ancak bacaklarını kaybeden "dünya değişken ağırlık serbest dalış" rekortmeni Ufuk Koçak ise yaşam hikayesini katılımcılarla paylaştı.

Aynı zamanda Kocaeli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı olan Koçak, "Asıl problemi, engeli ortadan kaldırmadığımız sürece herkes engellidir. İnsan zihninde bir şeyleri başarmak için yola çıkarsak hiçbir engel bizi durduramaz." ifadesini kullandı.

Panelde Global Engelliler Vakfı Kurucu Başkanı Necdet Öztürk ve Gölcük Engelliler Gençlik Spor Kulübü Dernek Başkanı Mevlüt Önerbay ile Kocaeli İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Dernek Başkanı Hasan Aktürkoğlu da konuşma yaptı.

Engelli milli sporcular Kartepe Zirvesi'ne katıldı
Engelli milli sporcular Kartepe Zirvesi'ne katıldı
Engelli milli sporcular Kartepe Zirvesi'ne katıldı
Engelli milli sporcular Kartepe Zirvesi'ne katıldı

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BAŞKAN BÜYÜKAKIN ENGELLİLER ACINACAK DURUMDA İNSANLAR DEĞİLLER -- BAŞKAN BÜYÜKAKIN ENGELLİLER ACINACAK DURUMDA İNSANLAR DEĞİLLER -- Engellerin ortadan kaldırılması için ortak akla başvuruldu Engellerin ortadan kaldırılması için ortak akla başvuruldu

Milli Sporcu, Kocaeli, Engelli, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli milli sporcular Kartepe Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika


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